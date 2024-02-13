Erzincan'da altın madenin bulunduğu alandaki toprak kayması kamerada - Son Dakika
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Erzincan'da altın madenin bulunduğu alandaki toprak kayması kamerada

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.

13.02.2024 16:34  Güncelleme: 16:38
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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Bazı işçilerin toprak altında kaldığı öğrenilirken bölgeden gelen görüntü olayın vahametini gözler önüne serdi.

İliç ilçesi Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

"TOPRAK ALTINDA KALANLAR VAR"

Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye giderek incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı. Aydoğdu, AA muhabirine, bölgedeki çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Toprak altında kalanlar var, sayı net değil. Arama kurtarma çalışmalarımız başladı." dedi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Bazı işçilerin toprak altında kaldığı bölgeden gelen görüntüler ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Kameraya yansıyan görüntülerde büyük toprak kütlelerin bir anda kaydığı görüldü.

Erzincan\'da altın madenin bulunduğu alandaki toprak kayması kamerada

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    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu: AKP Türkiyesi 20 12 Yanıtla
  • İslam Solmaz: Bunlar doğa olayı, bunu felakete çeviren insan, dünyanın en tehlikeli canlısı insandır. 14 0 Yanıtla
  • ergun aksakallı: Allah yardımcıları olsun. 7 2 Yanıtla
  • mert çelik: avrupada bu tarz kazalar oluyormu 5 0 Yanıtla

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da altın madenin bulunduğu alandaki toprak kayması kamerada - Son Dakika


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