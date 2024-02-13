Erzincan\'da altın madenin bulunduğu alandaki toprak kayması kamerada

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Bazı işçilerin toprak altında kaldığı öğrenilirken bölgeden gelen görüntü olayın vahametini gözler önüne serdi.
İliç ilçesi Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye giderek incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı. Aydoğdu, AA muhabirine, bölgedeki çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Toprak altında kalanlar var, sayı net değil. Arama kurtarma çalışmalarımız başladı." dedi.
Bazı işçilerin toprak altında kaldığı bölgeden gelen görüntüler ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Kameraya yansıyan görüntülerde büyük toprak kütlelerin bir anda kaydığı görüldü.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçiye ulaşılamadığını söyledi. AFAD, olay bölgesine 9 ilden arama kurtarma ekipleri sevk etti.
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Pakistan'da oy sayımının uzun süre devam etmesi nedeniyle krize neden olan, Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerin galibi tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) oldu. PTI'ın hükümet kurabilmek için iki siyasi partiyle ittifak yapacağı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da altın madenin bulunduğu alandaki toprak kayması kamerada - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?