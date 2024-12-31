Erzincanlıların başı kent merkezine akın eden binlerce karga yüzünden dertte. Erzincan'ın Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaç dallarına özellikle saat 16.00- 20.00 arasında konan kargalar, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verirken, yoldan geçen vatandaşların da üzerini kirletiyor.
Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine geçmiş dönemlerde harekete geçen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri "Karga kovalama timi" kurdu. Tim, akşam saatlerinde kargaların bulunduğu alanda maytap patlatarak kargaları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Denenen birçok yönteme rağmen kargalara çözüm bulunamadı.
Akşam saatlerinde kargalardan dolayı yürümenin zor olduğunu ifade eden vatandaşlar, "2025 yılından beklentimiz Erzincan'ın karga sorununa çözüm bulunması" diye belirttiler.
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da kargalar için özel tim kuruldu - Son Dakika
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