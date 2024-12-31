Erzincan'da kargalar için özel tim kuruldu - Son Dakika
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Erzincan'da kargalar için özel tim kuruldu

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Erzincan'da belediye, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine kargalar için harekete geçti. Gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verirken, yoldan geçen vatandaşların da üzerini kirleten kargalar için ''Karga kovalama timi'' kuruldu.

31.12.2024 10:18  Güncelleme: 10:29
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Erzincanlıların başı kent merkezine akın eden binlerce karga yüzünden dertte. Erzincan'ın Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaç dallarına özellikle saat 16.00- 20.00 arasında konan kargalar, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verirken, yoldan geçen vatandaşların da üzerini kirletiyor.

Erzincan'da kargalar için özel tim kuruldu

"KARGA KOVALAMA TİMİ" BİLE KURULDU

Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine geçmiş dönemlerde harekete geçen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri "Karga kovalama timi" kurdu. Tim, akşam saatlerinde kargaların bulunduğu alanda maytap patlatarak kargaları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Denenen birçok yönteme rağmen kargalara çözüm bulunamadı.

Erzincan'da kargalar için özel tim kuruldu

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ

Akşam saatlerinde kargalardan dolayı yürümenin zor olduğunu ifade eden vatandaşlar, "2025 yılından beklentimiz Erzincan'ın karga sorununa çözüm bulunması" diye belirttiler.

Erzincan\'da kargalar için özel tim kuruldu

Erzincan, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Karga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da kargalar için özel tim kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Uygarata Ozlu:
    KARGALARA SORMAK LAZIM NEDEN YAPTIKLARINI??? 9 1 Yanıtla
  • Ömer Akçay:
    Bu sadece Erzincan da olan birsey değil her yerde aynı sıkıntı. kargaların tüneyeceği ağaç kalmadı meydan da. onlarda haklı 8 1 Yanıtla
  • ercan karataş:
    çok şükür bunuda kimseye kaptırmadık 6 2 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Karga kadar aklınız yok. 4 1 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Trakyalı kardeşlerimiz hiç rahatsız olmuyor kargadan beyaaaa.... 4 0 Yanıtla
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