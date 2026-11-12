Erzincan Otlukbeli'de gıda işletmeleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi - Son Dakika
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Erzincan Otlukbeli'de gıda işletmeleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi

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Erzincan Otlukbeli\'de gıda işletmeleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi
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Erzincan'ın Otlukbeli ilçesindeki gıda tüketim ve satış noktaları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Mevzuata uygunluk incelenirken gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amaçlandı, denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde gıda tüketim ve satış noktalarına yönelik denetim yapıldı.

Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, gıda güvenliği ve halk sağlığının korunmasına yönelik incelemelerde bulunuldu.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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