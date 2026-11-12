Erzincan Otlukbeli\'de gıda işletmeleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde gıda tüketim ve satış noktalarına yönelik denetim yapıldı.

Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, gıda güvenliği ve halk sağlığının korunmasına yönelik incelemelerde bulunuldu.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.