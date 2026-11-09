Erzurum'da metruk binanın müştemilatındaki yangın can kaybı olmadan söndürüldü - Son Dakika
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Erzurum'da metruk binanın müştemilatındaki yangın can kaybı olmadan söndürüldü

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Erzurum\'da metruk binanın müştemilatındaki yangın can kaybı olmadan söndürüldü
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Erzurum\'da metruk binanın müştemilatındaki yangın can kaybı olmadan söndürüldü
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde 3 katlı metruk bir binanın müştemilatında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde metruk binanın müştemilatında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Yunusemre Mahallesi Sakıp Efendi Camii karşısındaki 3 katlı metruk binanın müştemilatında çıktı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Palandökenİnceleme3. SayfaİtfaiyeErzurumGüncelSon Dakika

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