Erzurum\'da metruk binanın müştemilatındaki yangın can kaybı olmadan söndürüldü

Erzurum'da metruk binanın müştemilatındaki yangın can kaybı olmadan söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Palandöken ilçesinde 3 katlı metruk bir binanın müştemilatında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde metruk binanın müştemilatında çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, Yunusemre Mahallesi Sakıp Efendi Camii karşısındaki 3 katlı metruk binanın müştemilatında çıktı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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