Erzurum\'da metruk binanın müştemilatındaki yangın can kaybı olmadan söndürüldü

Erzurum'un Palandöken ilçesinde metruk binanın müştemilatında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Yunusemre Mahallesi Sakıp Efendi Camii karşısındaki 3 katlı metruk binanın müştemilatında çıktı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.