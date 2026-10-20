Erzurum'da trafik kurulu Vali Baruş başkanlığında 2024-2027 planı için toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da trafik kurulu Vali Baruş başkanlığında 2024-2027 planı için toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum\'da trafik kurulu Vali Baruş başkanlığında 2024-2027 planı için toplandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığında Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İl Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı. Baruş, 2024-2027 eylem planının etkin uygulanması gerektiğini ve çocuklar, vatandaşlar ile sürücülerin güvenliğinin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Erzurum'da Vali Aydın Baruş'un başkanlığında, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İl Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Vali Aydın Baruş, Komisyonun temel hedefinin trafik güvenliğini artırmak ve 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Eylem Planı kapsamında kurumlara verilen görevlerin ortak sorumluluğun bir parçası olduğunu belirten Vali Baruş, her kurumun kendi sorumluluk alanındaki çalışmaları eksiksiz ve zamanında yürütmesi gerektiğine dikkat çekti. Karayollarının güvenli hale getirilmesinden denetimlere, eğitim faaliyetlerinden sağlık hizmetlerine kadar her aşamada koordinasyon ve iş birliği içerisinde hareket edilmesinin önemini ifade etti.

Okula giden çocukların, seyahat eden vatandaşların ve direksiyon başındaki sürücülerin güvenliğinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Vali Baruş; tespit edilen risklerin giderilmesi, alınan kararların uygulanmasının takip edilmesi ve eksikliklerin zamanında tamamlanmasının insan hayatının korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerOtomobil3. SayfaErzurumGüncelTrafikAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askeri kampı balistik füzelerle vurdular Ölü sayısı 58’e yükseldi Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi
Fransız basını: Galatasaray’ı Lille’de ordudan 250 asker ve 6 keskin nişancı koruyacak Fransız basını: Galatasaray'ı Lille'de ordudan 250 asker ve 6 keskin nişancı koruyacak
Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Riyad’da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu Riyad'da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
16:06
İsmail Kartal, Prag’ı yıkacak 11’i belirledi
İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi
15:56
Galatasaray’ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı: Yıldız isim İstanbul’da kaldı
Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı: Yıldız isim İstanbul'da kaldı
15:40
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
15:19
Meclis’e sunuldu İşte Mekke Anlaşması’nın 16 maddelik taslağı
Meclis'e sunuldu! İşte Mekke Anlaşması'nın 16 maddelik taslağı
14:55
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
14:54
“Yarın savaş olacak“ Lille’den Galatasaray ve Osimhen’e meydan okuma
"Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 16:21:54. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da trafik kurulu Vali Baruş başkanlığında 2024-2027 planı için toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei