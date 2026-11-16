Erzurum polisi bir haftada 12 bin 157 kişiyi sorgulayıp 2 bin 282 aracı denetledi - Son Dakika
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Erzurum polisi bir haftada 12 bin 157 kişiyi sorgulayıp 2 bin 282 aracı denetledi

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Erzurum polisi bir haftada 12 bin 157 kişiyi sorgulayıp 2 bin 282 aracı denetledi
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri 9-15 Kasım 2026'da kent genelinde 12 bin 157 kişiyi sorgulayıp 2 bin 282 aracı denetledi. Çalışmalarda 74 aranan şahıs ve 3 silah-tüfek bilgisi yer aldı, 228 park ve okul çevresi de denetlendi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik 9-15 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 12 bin 157 şahıs sorgulanırken, 2 bin 282 araç denetlendi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık asayiş verilerine göre, çalışmalar kapsamında 3 silah ve tüfek, 74 aranan şahıs, 12 bin 157 sorgulanan şahıs ve 2 bin 282 sorgulanan araç bilgisi yer aldı.

Öte yandan kent genelinde park, bahçe ve okul çevrelerinde de denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 228 park, bahçe ve okul çevresinin denetlendiği bildirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Erzurum'un huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum polisi bir haftada 12 bin 157 kişiyi sorgulayıp 2 bin 282 aracı denetledi - Son Dakika
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