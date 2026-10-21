Esenyurt kuyumcusuna saldırıp eczane çalışanını yaralayan zanlı Çatalca'da yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tartıştığı kuyumcuya silahlı saldırı düzenleyen saldırgan, Çatalca'da çiğköftecide yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddialara göre, sabah saatlerinde D.D, isimli kişi ile kuyumcu arasında tartışma çıkmıştı. Bir süre sonra kuyumcudan ayrılan şahıs silahını alarak geri dönüp, ateş etmeye başlamıştı. O esnada kuyumcunun yan tarafında bulunan eczane çalışanı vurularak yaralanmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Çatalca Muratbey Mahallesi'nde bir çiğköftecide olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, D.D., isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.