Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti

Geniş Video İzle

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre üç köpeğini bir adama saldırttı. O esnada yoldan geçen bir vatandaş, saldırgan köpeklere ve şahsa müdahale ederek adamı saldırıdan kurtardı. Korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

13.07.2024 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı. Yoldan geçen bir vatandaş ise, köpeklerin saldırdığı adamı kurtardı.

Esenyurt'ta iddiaya göre bir şahıs, üç köpeğini sokak ortasında bir adama saldırttı. Dehşete düşüren o anlarda ise yoldan geçen bir vatandaş, saldırgan köpeklere ve şahsa müdahale ederek başından yaralı adamı kurtardı.

Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti

O ANLAR KAMERADA

Olaya ilişkin henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmezken olay anı ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt\'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

Cep Telefonu, İstanbul, Esenyurt, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Turhallı: Esencilis ta olur böyle vakalar 11 1 Yanıtla
  • Turhallı: Esenyurt'ta sıradan bir gün 9 3 Yanıtla
  • Murat Çoker: VALLAA HERKEZ DELIYE BIZ AKILLIYA HASRET KALDIK 9 0 Yanıtla
  • Mustafa Naz: kasten adam yaralamaktan tutuklanmal 4 0 Yanıtla
  • Ankara null: sokakta canavar olmaz 2 1 Yanıtla
  • cml svk: sıradan bir günün geçsin be esenyurt 0 0 Yanıtla

22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar, Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar, Avrupa başkentleri olacak
20:05 İzmir’de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı
19:08 Erdoğan’ın beklediği yanıt geldi Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed’in önemli bir şartı var Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:48 İsrail’in Gazze’de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90’a çıktı İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
16:51 Jose Mourinho’dan Dusan Tadic’e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın
16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 23:43:55. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement