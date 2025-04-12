17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü - Son Dakika
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17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü

17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı kız arkadaşı Melisa Nur G.'yi bıçakla yaralayan 17 yaşındaki Hasan E., anne Sevda G.'yi ise kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Ağır yaralanan Melisa Nur G., hastanede tedaviye alınırken, olay sonrası kaçan Hasan E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

12.04.2025 00:35
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İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde 17 yaşındaki Hasan E., kız arkadaşı olduğu öne sürülen yaşıtı Melisa Nur G.'yi görmek için 5 katlı bir binanın bodrum katında oturduğu evine gitti.

17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü

KIZ ARKADAŞINI BIÇAKLADI, ANNESİNİN KAFASINA VURDU

Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Hasan E., önce Melisa Nur G.'yi bıçakla yaraladı ardından annesi Sevda G.'nin kafasına sert bir cisimle vurdu.

17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli Hasan E., olay yerinden kaçarken sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, anne Sevda G.'nin hayatını kaybettiği belirledi.

17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Melisa Nur G. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Sevda G.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

POLİS HER YERDE KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis ekipleri, kaçan şüpheli Hasan E.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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İstanbul, Esenyurt, Çocuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • emre123456789:
    pice bak ya bu nasıl bir vizdan sayın cumhurbaşkanımız suç işleyene çocuk denemesi lazım bir kanin cikacak aynı 18yas usdu gibi ceza verilse iyi olur 4 0 Yanıtla
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