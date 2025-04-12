Esenyurt\'ta kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü

Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana gelen olayda, Hasan E. (17), kız arkadaşı olduğu öne sürülen Melisa Nur G.'yi (17)görmek için eve geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Hasan E., önce Melisa G.'yi bıçakla yaraladı ardından annesi Sevda G.'nin (49) kafasına sert bir cisimle vurdu.

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli Hasan E., olay yerinden kaçarken sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, anne Sevda G.'nin hayatını kaybettiği belirlerken, ağır yaralanan Melisa G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Sevda G.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekiplerinin kaçan şüpheli Hasan E.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.