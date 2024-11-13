İstanbul Esenyurt'ta dün gündüz saatlerinde iki komşu arasında park yeri yüzünden çıkan tartışma, kanlı bir kavgaya dönüştü. Bir kişi, evinin önüne park edilen araca sinirlendi. Şüpheli, tartışmanın ardından elindeki tornavidayı komşusunun boynuna sapladı.
Korkunç saldırının ardından kanlar içinde kalan adam, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan adamın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Komşusunun boynuna tornavida saplayan saldırgan ise emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı - Son Dakika
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