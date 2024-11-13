Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı

Geniş Video İzle

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir kavga yaşandı. İki komşu arasında park yeri yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evinin önüne araç çekilmesine sinirlenen adam, tornavidayı komşusunun boynuna sapladı. Saldırgan gözaltına alınırken, tornavidayla yaralanan komşusunun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

13.11.2024 09:36  Güncelleme: 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta dün gündüz saatlerinde iki komşu arasında park yeri yüzünden çıkan tartışma, kanlı bir kavgaya dönüştü. Bir kişi, evinin önüne park edilen araca sinirlendi. Şüpheli, tartışmanın ardından elindeki tornavidayı komşusunun boynuna sapladı.

YARALI KOMŞUNUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Korkunç saldırının ardından kanlar içinde kalan adam, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan adamın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı

SALDIRGAN KOMŞU GÖZALTINDA

Komşusunun boynuna tornavida saplayan saldırgan ise emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esenyurt\'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı

İstanbul, Güvenlik, Esenyurt, Saldırı, 3-sayfa, Kavga, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Kaynar:
    HOŞ GÖRÜ ÖLDÜ BAŞINIZ SAĞ OLSUN. ŞİMDİ ÖLDÜRME VE SÜRÜNME DEVRİ BAŞLADI. HAPİSHANE ÖNÜNDE VE İÇİNDE BOL PARK YERİ VAR. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
08:49 Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
15:25 Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti
15:22 Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu
15:03 Avrupa Ligi’nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var
15:02 ’’Sahte doktor’’ iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı ''Sahte doktor'' iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:52 Esenyurt’ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü
14:30 İkinci ol araç piyasası canlandı Sebebi ilginç İkinci ol araç piyasası canlandı! Sebebi ilginç
14:18 Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 10:49:28. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.