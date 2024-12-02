Esenyurt\'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş

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Oğlu için af çıkardı! Bakın kendini nasıl savundu

İstanbul Esenyurt'ta istismar ihbarıüzerine kendisini yakalamaya gelen polisleri yaraladıktan sonra yanındaki çocuğu ve kendini silahla vuran şüphelinin olay öncesi güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

İKİ ÇOCUĞU ARABAYA ALIP KAÇIRDI

Olay, saat 23.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi 670. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de iki çocuğu arabaya alıp kaçıran M.Ö. isimli şüpheli, Esenyurt'a seyir halindeyken Y.K.O. isimli çocuk arabanın durmasını fırsat bilerek kaçtı. Polis karakoluna giden çocuk, durumu polis ekiplerine bildirdi.

KAÇIRDIĞI ÇOCUĞA VE KENDİ KAFASINA ATEŞ ETTİ

İddia üzerine şüphelinin evini tespit eden asayiş ekipleri eve baskın yaptı. Yapılan baskında şüpheli M.Ö. (22), polise ateş açtı. Açılan ateş sonucu asayiş şubede görevli polis memuru N.Y. karnından yaralandı. Polis memurunun yaralanmasının ardından olay yerine çok sayıda polis özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekibi sevk edildi. Kaçırdığı çocuğa ve kendi kafasına ateş etti.

OLAYDAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, M.Ö. ve yanındaki çocuğun marketten çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin çocukla birlikte sigara ve çakmak aldıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü.