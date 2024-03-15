Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen olayda eşini 2 ay önce kaybeden N.K. isimli bir kadın, kendisini rahatsız eden erkeği dövdü.
İddiaya göre şahıs, birkaç kez N.K.'ya para vermeye çalışarak evinin ihtiyaçlarını karşılamasını istedi. N.K. ise şahsın teklifini reddederek durumu komşularına anlattı. Komşuları ise şahsa eve yaklaşmamasını söyledi.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde ise kadının parkta söz konusu şahsı dövdüğü görüntüler yer aldı. Görüntülerde N.K., "Benim kocam yeni öldü. Seni gebertirim adam ol. Arama diyorum sana niye arıyorsun? Şerefsiz, yaşından başından utan. Ben acımı yaşıyorum kocam yeni öldü. Arama… Bana gel para vereyim diyor sen kimsin" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız edip para teklif eden adamı evire çevire dövdü - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi hafta içinde servis edilen para sayma görüntüleri üzerinden eleştirerek "İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Milletimiz bu sinsi oyunların hesabını sandıkta soracak" ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise "Geçen seçimlerde bir yalan videoyla kandırabildiğini kandırdı. 2019'daki görüntüden bugüne böyle bir yalana sığınıyorsan vay senin haline. Yalan videoların Cumhurbaşkanısın sen. Montaj videoların Cumhurbaşkanısın sen" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 319 gram kokain ele geçirildi. İ.K. tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir depo ve iş yerinde 60 bin adet içi tütün dolu makaron, 738 bin adet boş makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatı, firari şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesini samimi bulmadıklarını açıkladı. Avukat, Cihantimur'un ifadesinde çelişkili noktalar olduğunu ve oğluyla hiçbir şekilde irtibat kurmadığını iddia etti. Ayrıca, Cihantimur'un şoförünün aracın şarjının bittiğini söylediğini ancak bu güzergahın ev ile iş yeri arasında olmadığını belirtti. Aci ailesinin avukatı, Cihantimur'un ifadesini samimiyetsiz bulduklarını ve oğluyla sürekli irtibat halinde olduklarını düşündüklerini söyledi.
İstanbul'da ölümlü kazaya karışan T.C'nin, annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçması sonrası, T.C'nin babası ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur da ifade verdi. Cihantimur kaza gecesini anlatarak, "Eski eşim Eylem ve oğlumun beraber yaşadıkları eve gittim. Oğlum üst kattaydı, şoktaydı ve konuşabilecek durumda değildi. Oğlumu alıp kliniğe doğru yola çıktım. Yolda oğlum ile konuşmaya çalışsam da kazanın etkisiyle dış dünyaya kapalı vaziyetteydi." dedi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri olayı bildirdi ve sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası yol kısa bir süre trafiğe kapatıldı ancak araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Soruşturma başlatıldı.
Edirne'de kontrolden çıkan bir otomobilin takla attığı kazada sürücü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sürücü kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları otomobilde yapılan aramada 108 gram metamfetamin ve çok sayıda sentetik ecza ele geçirdi. Otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, FETÖ/PDY üyesi olan ve hakkında yakalama kararı bulunan ihraç polis Ü.Ö. Keçiören'de yakalandı. Şüphelinin örgüte bağlılığı ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından yapılan detaylı izleme ve araştırmalar sonucunda, Sinop'ta meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik 1 araç ve 3 şüpheli tespit edildi. Hırsızlığa konu malzemeler mağdurlara teslim edildi ve yakalanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi.
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