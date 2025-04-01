Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı - Son Dakika
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Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı

Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kıskançlık krizine dönüşen tartışma, kanlı bitti. 27 yaşındaki S.D., eşi A.D.'nin telefonundaki mesajları görmek isteyince çıkan kavgada genç kadını 5 yerinden bıçakladı.

01.04.2025 08:36
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İddiaya göre 23 yaşındaki A.D., eşinin mesajlarını incelemek istedi ancak S.D.'nin buna izin vermemesi üzerine ikili arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Öfkelenen S.D., mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

TUTUKLANDI

Ekol TV'den Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olay sonrası gözaltına alınan S.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı
Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 9632584444:
    demekki gizli bişeyler vardıki vermedi 0 0 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    6284 azgınlığı koruma yasasıdır. Aile yıkma kanunundan geri kalmıyor 0 0 Yanıtla
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