Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı - Son Dakika
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Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı

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ABD'de görev yapan bir deniz piyadesi, eşine ve kızına sürpriz yapmak için erken döndüğü evinde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Eşini başka biriyle uygunsuz bir durumda bulan asker, yaşadığı şok anlarını sosyal medyada paylaştı. Eve giren deniz piyadesi, karşılaştığı kişinin de ordu mensubu olduğunu öğrendi. Çiftin küçük kızının da o sırada evde olması durumu daha da karmaşık hale getirdi.

03.01.2025 14:06  Güncelleme: 14:15
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ABD'de görevli bir deniz piyadesi, eşine ve kızına sürpriz yapmak için erken döndüğü evinde büyük bir şok yaşadı. Üzücü anları cep telefonuyla kaydeden asker, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde eşini başka biriyle uygunsuz bir durumda bulan askerin şaşkınlığı görülüyor.

"BURADA NE YAPIYORSUN?"

Eve giren deniz piyadesi, karşılaştığı kişiye "İsmin ve rütben ne?" diye sorarak onun da ordu mensubu olduğunu anladı. Ardından kişinin derhal evi terk etmesini istedi. Beklenmedik ziyaretten şaşıran eş, "Burada ne yapıyorsun?" diye sorarken, asker "Sen ne yaptığını sanıyorsun?" diyerek tepki gösteriyor.

Olayın en üzücü yanı ise çiftin küçük kızının da o sırada evde olmasıydı. Uzmanlar, bu tür olayların çocuklar üzerinde uzun süreli psikolojik etkiler bırakabileceğine dikkat çekiyor.

Olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor.

Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet İPTAŞ:
    BU TÜR HABERLERİ BİLİNÇLİ YAYINLAYAN ADMİN. AMACIN NE??? TÜRKİYEDEDE AYNISI OLMASINI İÇİNMİ HABER YAPIP ÖZENDİRMEK İSTİYORSUN??? BÖYLE MİĞDE BULANDIRDICI HABERLERİ YAYINLAMAYIN BENCE??? BÖYLE YAPA YAPA TÜRK AHLAKINI BOZDUNUZ... 85 5 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Kocaya büyük süpiriz olmuş 14 2 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    bir çok avrupa ülkesinde bu durumlar çokta yadırganmiyor. 4 12 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Haberin başına ülke ismi yazmamak bikerek yapılan bir şey. 6 1 Yanıtla
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