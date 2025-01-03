Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı

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Bütün parayı cebinden ödedi! En büyük sorunu bir çırpıda çözdü

ABD'de görevli bir deniz piyadesi, eşine ve kızına sürpriz yapmak için erken döndüğü evinde büyük bir şok yaşadı. Üzücü anları cep telefonuyla kaydeden asker, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde eşini başka biriyle uygunsuz bir durumda bulan askerin şaşkınlığı görülüyor.

"BURADA NE YAPIYORSUN?"

Eve giren deniz piyadesi, karşılaştığı kişiye "İsmin ve rütben ne?" diye sorarak onun da ordu mensubu olduğunu anladı. Ardından kişinin derhal evi terk etmesini istedi. Beklenmedik ziyaretten şaşıran eş, "Burada ne yapıyorsun?" diye sorarken, asker "Sen ne yaptığını sanıyorsun?" diyerek tepki gösteriyor.

Olayın en üzücü yanı ise çiftin küçük kızının da o sırada evde olmasıydı. Uzmanlar, bu tür olayların çocuklar üzerinde uzun süreli psikolojik etkiler bırakabileceğine dikkat çekiyor.

Olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor.