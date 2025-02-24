Eşini taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada

Murat Çil:

sarhoş insana öyle vurulmaz zaten ayakta duramıyor ya ölürse birde sonrasını düşünmek lazım şimdi bu yoruma katılmayanlar da olacaktır ama sonrası ne olur bir düşünün adam öldü sen cezaevine girersin karın çoluk çocuğun perişan olacak belki karın kucaktan kucağa gezecek garantisi varmı gelmeyeceğine