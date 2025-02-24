Eşini taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada - Son Dakika
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3.Sayfa

Eşini taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada

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ABD'de gittikleri kafede bilardo oynadıkları sırada eşinin taciz edildiği anlara şahit olan adam, öfkeden çılgına döndü. Öfkeli koca, tacizciyi tek yumrukla yere yererken o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

24.02.2025 11:42
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Bir kafede yaşanan olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İddiaya göre; bir adam, eşiyle birlikte bilardo oynayan kadına rahatsız edici şekilde yaklaşarak sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Durumu fark eden kadının eşi, saldırgana tek yumrukta yere serdi.

Eşini taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi! O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Murat Çil:
    sarhoş insana öyle vurulmaz zaten ayakta duramıyor ya ölürse birde sonrasını düşünmek lazım şimdi bu yoruma katılmayanlar da olacaktır ama sonrası ne olur bir düşünün adam öldü sen cezaevine girersin karın çoluk çocuğun perişan olacak belki karın kucaktan kucağa gezecek garantisi varmı gelmeyeceğine 39 53 Yanıtla
  • Enver Üçar:
    helal olsun sana kardeşim teşekkür 63 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    KESİN KÜRT BİZDEN HEKAL OLSUN KARDEŞİM YUMRUĞUNA SAĞLIK 13 40 Yanıtla
  • HASIM ASLAN:
    afferim tek kelimelik 34 0 Yanıtla
  • Yasar Karatas:
    Çok merak ediyorduk Amerika’daki bu olayı vay be nasıl da buldun bu haberi devam et böyle haberler yapmaya helal olsun 10 8 Yanıtla
  • Engin Engo:
    adam ayakta duramıyor 14 2 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Adam ölebilir. 10 0 Yanıtla
  • Doğa R.:
    helal bro 9 1 Yanıtla
  • Casper:
    Vaaavv 5 0 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    düşmeden bayıldı 3 0 Yanıtla
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