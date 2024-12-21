Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı - Son Dakika
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Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı

Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı

Eşinin ihanetini öğrenip terk edilmesinin ardından depresyona giren ve iki çocuğunu öldürmeye teşebbüs eden bir annenin hikayesi mahkemede ortaya çıktı. Yasal nedenlerle ismi açıklanmayan 39 yaşındaki kadın, çocuklarıyla birlikte güçlü ilaçlar aldı. Kardeşine intihar mesajı bırakan kadın, kardeşinin yetkilileri uyarması sonucu yakalandı. Üçü de acilen hastaneye kaldırıldı. Kadın, iki kez cinayete teşebbüsten yargılanmaya başlandı.

21.12.2024 14:43
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Mahkemede görülen davada, eşinin ihanetini öğrenip terk edilmesinin ardından iki çocuğunu ve kendisini öldürmeye teşebbüs eden bir annenin hikayesi ortaya çıktı.

İki çocuğunu yatağına alan anne, üçü birlikte güçlü ilaçlardan oluşan bir karışım aldı. Ağrı kesicilerin yanı sıra antidepresan ve uyku ilaçları da aldıkları belirtildi.

Yasal nedenlerle ismi açıklanmayan 39 yaşındaki kadın, kardeşine intihar mesajı bıraktı ve kardeşi hemen yetkilileri uyardı.

Polis, sağlık ekipleri ve itfaiye East Sussex'teki Uckfield'daki evlerine koştu. Ekipler, 10 yaşındaki oğlanı gözleri açık halde, kusmuklarla kaplı yatakta bilinçsiz buldu. Sağlık görevlileri 13 yaşındaki kız kardeşini ise "sersem ve kafası karışmış" halde dolaşırken buldu.

Anne bilinci açık ama konuşması net değildi. Üçü de acilen hastaneye kaldırıldı. Dün, 39 yaşındaki kadın iki kez cinayete teşebbüsten yargılanmaya başlandı.

Lewes Ceza Mahkemesi'nde, kadının eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu açıklamasının ardından depresyona girdiği öğrenildi. Kocası bu yıl başında Uckfield'daki aile evini terk edip sevgilisiyle birlikte ülke dışına çıkmıştı.

Jüri, 7 Şubat'ta kadının evdeki ilaçları topladığını ve akşam yemeği sırasında çocuklarıyla planını konuştuğunu öğrendi.

Savcı Amy Packham şunları söyledi: "Polise, kocası olmadan yaşayamayacağına karar verdiğini ve bu yüzden intihar etmeye karar verdiğini söyledi. Çocuklarını fiziksel olarak öldüremeyeceğini fark etmiş ve hep birlikte ölmeleri için hepsinin ilaç almasına karar vermiş."

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Hastanedeki tedavinin ardından çocuklara polis memuru tarafından sorular soruldu. Oğlan, hastanede olmasının nedeninin ilaç yemesi olduğunu söyledi. Kız kardeşi ise polise çok sayıda hap aldıklarını ve ölmek için aldığını söyledi. Hapları nereden aldığı sorulduğunda "annemden" dedi.

Mahkemede, iki çocuğunu öldürmeye teşebbüsten tutuklandığında annenin "Onları zorlamadım" dediği duyuldu. Sanığın orta ila şiddetli depresyon hastası olduğu tespit edildi.

Savcı Packham jüriye: "O sırada çocuklarını öldürme niyeti oluşturabilecek durumda olup olmadığına dair psikiyatrik kanıtlar dinleyeceksiniz" dedi.

Dava devam ediyor.

Birleşik Krallık, Psikoloji, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • RAHMİ Kaya:
    Benim"Lider'inAjan Savaşı"adlı eserimi okusaydı böyle bir durum yaşanmazdı. Bu durumdan eserin reklamını yapmayanlar, eserii tanıtmayanlar da sorumludur. 0 0 Yanıtla
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