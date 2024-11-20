Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi

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Çin'de yaşanan olay, izleyenleri derinden etkiledi. Gece kulübü çıkışında yaşanan bir kavga nedeniyle polis merkezine çağrılan kadın, güvenlik kamerası görüntülerini izlerken hayatının şokunu yaşadı. Görüntülerde kocasının başka bir kadınla samimi anları ortaya çıktı.

Olay şöyle gelişti: 21 Eylül gecesi, bir grup insan asansör beklerken içeride bir çiftle karşılaştı. Gruptan biri "Çıkıyor musunuz?" diye sorduğunda, adam bunu yanlış anlayıp yanındaki kadına hakaret edildiğini düşünerek kavgayı başlattı.

Polis, kavgaya karışan adamı bulamayınca eşini karakola çağırdı. Kadın, görüntüleri izlerken kocasının bir kadınla sarmaş dolaş olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. "Sürekli geceleri çıkıp sabah dönerdi. Ne zaman sorsam kavga çıkardı. Ben evde küçük çocuğumuzla ilgilenirken o..." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Olayın en çarpıcı kısmı ise adamın karakola sevgilisiyle birlikte gelmesi oldu. Kocası, eşini görmezden gelerek hiçbir pişmanlık göstermeden içeri girdi. Kadın ise tüm yaşananlara rağmen, kavga ettiği kişilerden "Çocuğum için lütfen şikayetçi olmayın" diye rica etti.

Programın sosyal medyada paylaşılmasının ardından binlerce yorum geldi: "Bu nasıl bir saygısızlık, eşi oradayken sevgilisiyle karakola gelmek..." "Çocuğun için katlanma, böyle bir babayı görerek büyümesi daha zararlı." "Hemen boşanma davası aç, bu adam seni hiç düşünmüyor."

Polis, olayı sadece basit bir kavga olarak değerlendirip adamı uyarıyla serbest bıraktı, ancak görüntüler Çin sosyal medyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor."