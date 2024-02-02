Eski CIA Çalışanı Joshua Schulte\'ye 40 Yıl Hapis Cezası

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Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) tarihindeki en büyük sızıntı ile suçlanan eski çalışanı Joshua Schulte, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) tarihindeki en büyük sızıntıyı gerçekleştirmekle suçlanan eski CIA çalışanı Joshua Schulte hakkındaki karar belli oldu. New York Güney Bölgesi Savcılığı, 2017 yılında 8 bin 761 belgeyi Wikileaks'e aktarmakla suçlanan 35 yaşındaki Schulte'yi casusluk, bilgisayar korsanlığı mahkemeye itaatsizlik, FBI'a yanlış ifade vermek ve çocuk istismarı görüntüleri bulundurmaktan suçlu bulundu. Savcılık, istihbarat yetkililerinin akıllı telefonlarına sızarak akıllı telefonları dinleme cihazına dönüştürmesine imkan sağlayan "Vault 7" adlı araçlara ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeleri Wikileaks'e sızdırmakla suçlanan Schulte'yi 40 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Federal Savcı Damian Williams, "Joshua Schulte, ABD tarihindeki en çirkin suçlarsan biri casusluk yaparak en ülkesine ihanet etti" dedi.

İntikam almak istediği iddiası

Dün görülen duruşmada paylaşılan kanıtlarda, CIA'in "terör örgütlerine ve yabancı devletlere karşı siber casusluk yapan" istihbarat biriminde yazılım mühendisi olarak çalışan Schulte 2016 yılında bilgileri Wikileaks'e sızdırdığı ve bu sızdırmadaki rolüne ilişkin FBI'A yalan bilgi verdiği kaydedildi. Duruşmada iş yerindeki anlaşmazlık nedeniyle bu şekilde hareket ettiği kaydedilen Schulte'nin üslerini bu şekilde cezalandırmak istediği iddia edildi.

Savcı Michael Lockard, "Bu intikamıyla, ülkenin ulusal güvenliğine korkunç bir zarar verdi" dedi.

Öte yandan Schulte'nin evinde yapılan aramada ise çocuk istismarına ilişkin binlerce görüntü bulunduğu kaydedildi.

Eski CIA çalışanı 2018 yılından bu yana cezaevinde bulunuyor. - WASHINGTON