Eski eşi ile komşularını darbedip, evi yaktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 60 yaşındaki Ramazan A. isimli erkek, sabah saatlerinde eski eşi Makbule Küçük'ün Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evine geldi.

ESKİ EŞİ İLE KOMŞULARINI DARBEDİP, EVİ ATEŞE VERDİ

Burada belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın ardından Küçük'ü darbeden Ramazan A., sesi duyup tarafları ayırmayan gelen komşuları Mehmet Kula ile Hatice Kula'yı da darbetti. Ramazan A., daha sonra Küçük'ün evini ateşe verip, kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, Ramazan A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.