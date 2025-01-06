Eski futbolcu, yol verme kavgasında iki çocuk annesini havaya kaldırıp yere fırlattı - Son Dakika
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Eski futbolcu, yol verme kavgasında iki çocuk annesini havaya kaldırıp yere fırlattı

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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bir yol verme kavgasında eski futbolcu Gladior Kwesiah, iki çocuk annesi Hailea Soares'i havaya kaldırıp yere fırlattı. Kwesiah, otoyolda Soares'i taciz ettikten sonra aniden frene basarak kazaya neden oldu.

06.01.2025 10:12  Güncelleme: 10:16
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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan yol verme kavgasında, eski futbolcu Gladior Kwesiah'ın (26) iki çocuk annesi Hailea Soares'i (31) havaya kaldırıp yere fırlattı.

Olay, Cuma sabahı Route 1 ve Route 1A kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Kwesiah, otoyolda Soares'i taciz ettikten sonra aniden frene basarak kazaya neden oldu. Ardından araçtan inen Kwesiah, 1.52 metre boyundaki ve 50 kilo ağırlığındaki genç anneye saldırdı. Görgü tanıklarının anlattığına göre, önce kadının arabasının tavanına vuran saldırgan, daha sonra onu havaya kaldırarak başı öne gelecek şekilde yere fırlattı.

Attleboro Polis Departmanı'na göre, olay yerine gelen ekipler Soares'i başından kanlar akarak yerde yatarken buldu. Sturdy Memorial Hastanesi'ne kaldırılan genç kadının ayağı ve dizi kırıldı, göz çukurunda ciddi hasar oluştu ve başına sekiz dikiş atıldı.

Bir ve sekiz yaşında iki çocuk annesi olan Soares, "O an öleceğimi düşündüm. Bebeğimin beni hiç hatırlamayacak olması aklıma geldi," dedi. Arkadaşları, çocuklarının tek geçim kaynağı olan Soares için yardım kampanyası başlattı.

2017'de American International College'da futbol kariyerine başlayan ve eyalet çapında başarılar elde eden Kwesiah, çoklu suçlardan tutuklandı. Bedensel yaralanmaya sebep olma, mala zarar verme, ehliyetsiz araç kullanma ve tehlikeli silahla saldırı suçlarından yargılanan şüphelinin kefalet bedeli 2,500 dolar olarak belirlendi.

Attleboro Polis Departmanı Çavuşu Kevin Sellers, "Bir erkeğin bir kadına bu şekilde saldırması kabul edilemez ve şok edici. Gerekli yasal işlemler başlatıldı," açıklamasını yaptı.

Eski futbolcu, yol verme kavgasında iki çocuk annesini havaya kaldırıp yere fırlattı
Eski futbolcu, yol verme kavgasında iki çocuk annesini havaya kaldırıp yere fırlattı
Eski futbolcu, yol verme kavgasında iki çocuk annesini havaya kaldırıp yere fırlattı

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski futbolcu, yol verme kavgasında iki çocuk annesini havaya kaldırıp yere fırlattı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sedat Keskin:
    kadın neden saldırıyor ki nevsi müdafaa ?? 3 3 Yanıtla
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