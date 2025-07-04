Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 kardeş, çıkan kavgada otomatik av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Eski Hacıhasan Mahallesi muhtarı Metin Uçar ile Şahin Dinç (52), Latif Dinç (55) ve İbrahim Dinç (50) kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Metin Uçar, yanında bulundurduğu otomatik av tüfeğiyle 3 kardeşe ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, 3 kardeşin olay yerinde öldüğünü belirledi. Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

SUÇUNU JANDARMAYA İTİRAF ETTİ

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, jandarmaya teslim olan Metin Uçar suçunu itiraf etti.