Eskişehir çevreyolunda pikap araca arkadan çarptı, 4'ü çocuk 7 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir çevreyolunda pikap araca arkadan çarptı, 4'ü çocuk 7 kişi hafif yaralandı

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Eskişehir çevreyolunda pikap araca arkadan çarptı, 4\'ü çocuk 7 kişi hafif yaralandı
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Eskişehir çevreyolunda pikap araca arkadan çarptı, 4\'ü çocuk 7 kişi hafif yaralandı
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Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde pikabın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi, polis inceleme başlattı.

Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde iki aracın karışmasıyla meydana gelen trafik kazasında, 4'ü çocuk toplam 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Eskişehir çevreyolu Ankara gidiş yönünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan 26 ADK 284 plakalı pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen 10 AEC 202 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, araçlar içerisinde bulunan 4'ü çocuk 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği güzergahta trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
EskişehirİncelemeOtomobil3. SayfaGüncelAnkaraPolisÇocukSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir çevreyolunda pikap araca arkadan çarptı, 4'ü çocuk 7 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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