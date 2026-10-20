Eskişehir'de 343 okul servisi denetlendi, 17 araç ve şoförüne işlem uygulandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 343 okul servisi, okul çevrelerinde bulunan 213 mekan ile 585 şahıs kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında, 343 servis aracı ve şoförü denetlendi. Kusurlu olduğu belirlenen 17 servis aracı ve şoförü hakkında gerekli işlemler uygulandı. Okul çevrelerinde 96 kahvehane, 65 market/tekel ve 52 park/bahçe olmak üzere toplam 213 mekan kontrol edildi. Çalışmalar sırasında 585 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi.