Eskişehir\'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ile araç sahibine 240 bin TL ceza kesildi

Eskişehir'de trafik polisi ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine toplam 240 bin TL para cezası uygulanırken, araç sahibinin, "Memlekette 28 bin TL asgari ücret varken 200 bin TL ceza yazan vatan hainlerine nasıl olacak?" demesi pes dedirtti.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Üresinler Sokak üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında durdurulan 26 AJA 233 plakalı motosikletin sürücüsü A.Y.'nin yapılan kontrollerinde, daha önceden alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine el konulduğu ve bu nedenle ehliyetsiz olarak trafiğe çıktığı tespit edildi. Ekipler, ilgili mevzuat maddeleri uyarınca hem sürücüye hem de araç sahibine toplamda 240 bin TL idari para cezası kesti.

"Motosiklet zaten 15 bin TL"

Uygulanan cezanın ardından motosiklet sürücüsü ve araç sahibi duruma tepki gösterdi. Motosikletin piyasa değerinin ceza miktarının çok altında olduğunu belirten sürücü, "Motosiklet zaten 15 bin TL. Her yerde kanunsuzluk var, ben şu aracı kullandım diye mi kanunları çiğnemiş oldum?" sözleriyle sitem etti.

Araç sahibi ise polis ekipleriyle konuşarak cezanın uygulanmamasını talep etti. Ekiplere hitap eden araç sahibi, "Bu seferlik görmeyin. Memlekette 28 bin TL asgari ücret varken 200 bin TL ceza yazan vatan hainlerine nasıl olacak?" dedi. Bunu karşılık polis memuru "Cezayı ben yazdım bana mı vatan haini diyorsun" dedi. Bunun üzerine bir başka polis memuru "Bu konular bizim değerlendirmemiz dışında bu konular hiç girme" dedi. Bu defa da araç sahibi, "Ben size sevgi duyuyorum yalnız" diyerek ceza miktarına tepkisini dile getirdi.