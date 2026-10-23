Eskişehir\'de gençten 100 TL aldığı iddia edilen tespih satıcısı Ankara\'da yakalandı

Eskişehir'de bir gence zorla tespih satmaya çalıştığı görüntüler ile sosyal medyada gündeme gelen şahıs, polis ekiplerince Ankara'da yakalandı.

Olay, 21 Ekim'de saat 16.00'da Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Bir şahsın yoldan geçen gence zorla tespih satmaya çalıştığı iddia edilmişti. Bir vatandaş, zor durumda kaldığını fark ettiği genci daha önceden tanıyormuş gibi davranarak yanına yaklaşmış ve bu anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına almıştı. Mobil bankacılık adresini vererek öğrenciden 100 TL aldığı belirtilen şahsın, 'Eskişehir'de bir vatandaş, öğrenci çocuğu gasp edilmekten son anda kurtardı' başlığıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük tepkiye sebep olmuştu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili harekete geçti. Polis ekiplerinin ulaşım sağladığı müşteki genç, kendisine zorla tespih satmaya çalışan şahıstan şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, şüphelinin Ankara ilinde bulunduğu tespit edilerek yakalanması sağlandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlemlere başlandığı açıklandı.