Eskişehir\'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü

Hakikat:

Ahlaki yozlasma sinira dayandi.Sosyal Medya da iyice cigirindan cikti.Hersey normalmis gibi insanlari ozendiriyorlar.Hayat ve yasam bundan ibaretmis gibi algi olusturuluyor.Gun icindeki programlar kapatilmali.Sosyal medya sansurlenmeli.Gidisat hic iyi degil.Bindik bir alamete gidiyoruz kiyamete!..Esra EROL'un programi kaldirilmali.Ne demek 21 yasindaki damat kayinvalidesini hamile birakti.Kendi ailesi ona helal olur mu?Hangi mezhebin kitabinda yaziyor?Her duyulani her goruleni habermis gibi yazio cizmenin bir anlami yok.