Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü - Son Dakika
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Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir sokak düğününde, annesinin kucağında oturan küçük bir çocuğun sigara içerken görüntülenmesi tepki çekti.

19.04.2025 13:20
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde düzenlenen bir sokak düğününde kaydedilen görüntüler infial yarattı. Düğün sırasında annesinin kucağında oturan küçük bir çocuğun sigara içtiği anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, çocuğun sağlığını hiçe sayan bu olayın ardından yetkililerin harekete geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.

Eskişehir\'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Gakko 23:
    bırakın Eskişehir I. burası cumhuriyet çi laik dansöz sigar çoluk çocuk farketmez 23 13 Yanıtla
  • Halis demir:
    laik çağdaşlık böyle işine gelirse 10 18 Yanıtla
  • Hakikat:
    Ahlaki yozlasma sinira dayandi.Sosyal Medya da iyice cigirindan cikti.Hersey normalmis gibi insanlari ozendiriyorlar.Hayat ve yasam bundan ibaretmis gibi algi olusturuluyor.Gun icindeki programlar kapatilmali.Sosyal medya sansurlenmeli.Gidisat hic iyi degil.Bindik bir alamete gidiyoruz kiyamete!..Esra EROL'un programi kaldirilmali.Ne demek 21 yasindaki damat kayinvalidesini hamile birakti.Kendi ailesi ona helal olur mu?Hangi mezhebin kitabinda yaziyor?Her duyulani her goruleni habermis gibi yazio cizmenin bir anlami yok. 11 3 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    yahu normal sigara artık daha başka bir şeyler olmasın. 0 9 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bunlar roman yaşantılarınıda herkes bilir bunun Cumhuriyet ile ne alakası var.. 6 2 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    sigara icen cocuk anormal halkın içinde çıplak dansöz normalmi?Al birin vur öbürüne ikiside rezalet.Ne oldu benim memleketime ve müslüman halkıma....... 5 0 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    Aman bizene ya 1 1 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Avrupa'daki olsa sülalesinden.cocuklari alırlar,ömür boyu yüzünü gostermezler ama biz laik oz özgürüz kemalistiz.... 0 0 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    kemalistiz laikiz özgürüz 0 0 Yanıtla
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