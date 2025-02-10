Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi yer alan müstakil bir evde tek başına yaşayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki Y.Ö.'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İkamete giden polis ekiplerinin kapıyı açmasıyla Y.Ö. yerde yatarken bulundu. Yapılan incelemelerde adamın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Öte yandan, Y.Ö.'nün cansız bedeninin bazı kısımlarının fareler tarafından yenildiği öğrenildi. Adamın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş - Son Dakika
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