Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş - Son Dakika
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Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş

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Eskişehir'de kendisinden bir süredir haber alınamayan ve tek yaşayan 67 yaşındaki adamın, evinde bir hafta önce hayatını kaybettiği, bedeninin bir kısmının fareler tarafından yenildiği öğrenildi.

10.02.2025 19:00  Güncelleme: 19:11
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi yer alan müstakil bir evde tek başına yaşayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki Y.Ö.'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yedi

BİR HAFTA ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

İkamete giden polis ekiplerinin kapıyı açmasıyla Y.Ö. yerde yatarken bulundu. Yapılan incelemelerde adamın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yedi

CESEDİNİ FARELER YEMİŞ

Öte yandan, Y.Ö.'nün cansız bedeninin bazı kısımlarının fareler tarafından yenildiği öğrenildi. Adamın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Eskişehir\'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ahmet Avsar:
    3 değil 13 çocuğun olsa nolacak 1 tane olsun hayırlı olsun .. 171 3 Yanıtla
  • Apple User:
    evlatlar işte... 79 3 Yanıtla
  • Osman Koca:
    3 cocuk 1 yanlış 53 6 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Doğa dengeden ibaret işte.. 12 43 Yanıtla
  • Ömer Faruk:
    Gençlik dostlar arkadaşlar eş hepsi bir gün yok olur en sonundada sen gidersin 39 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    hayırsız evlat 37 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    evet dostlar hepimiz evlat yetiştiriyoruz.67 yaşında tek yaşayan babayı 3 çocuğundan biri hiçmi aramadı.yazıklar olsun.bu dünyanın öbür tarafı var.o evlatlar nasıl hesap verecek. 32 2 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk:
    Gorun evlatlarımıza birşey bırakacam diye köpek gibi çalışmayın yarın başınıza gelecek olan bu 17 0 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    devlet bu babasına sahip çıkmayan 3 çocuğu cezalandırmalı 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş - Son Dakika
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