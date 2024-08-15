Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi - Son Dakika
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Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi

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Eskişehir'de eline bıçak ve balta alarak sokağa çıkan, 2'si ağır 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki Arda Küçükyetim, emineyeteki ifadesinde babasının kendisini dövdüğünü, evde uzun süre yalnız bırakıldığını ve saldırıyı bir sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı Doğu Avrupalı bir arkadaşıyla birlikte planladığını ileri sürdü.

15.08.2024 08:36
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Türkiye, hücum yeleği giyip maske takarak sokağa çıkan, eline aldığı bıçak ve balta ile Eskişehir sokaklarında dehşet saçan 18 yaşındaki Arda Küçükyetim'i konuşuyor. 5 kişiyi yaralayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen saldırgan hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Saldırganın bilgisayar oyunu oynarken tanıştığı arkadaşı Ayaz Bulut, Küçükyetim'in şiddet içerikli oyunlar sırasında "Bunları gerçek insanlara da yapmak istiyorum. Yakında yapacağım" dediğini ancak bunları kendisini korkutmak için söylediğini düşündüğünü dile getirmişti. Küçükyetim'in ilk ifadesi de ortaya çıktı.

İFADESİNDE SUÇU BABASINA ATTI

Sabah'ın haberine göre; saldırgan Küçükyetim'in emniyetteki ilk sorgusunda, babasının kendisini dövdüğünü, evde uzun süre yalnız bırakıldığını, saldırıyı bir sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı Doğu Avrupalı bir arkadaşıyla birlikte planladığını ileri sürdüğü ve "İnsanları sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım" dediği iddia edildi. İfadesinde insanlardan nefret ettiğini vurgulayan Küçükyetim'in ilk incelemelere göre Mizantropi adı verilen 'insanlardan nefret etme' hastalığına sahip olduğu değerlendirildi.

YALNIZ KURT İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan; Küçükyetim'in herhangi bir örgüt ile bağlantısı bulunmaması, saldırının örgütsel olmayan ve bireysel olan terör saldırılarına verilen 'Yalnız Kurt' adlı saldırı türünü akıllara getirdi. Ayrıca; saldırganın sosyal mecralarda kullandığı "Skreewie" kelimesinin Lehçe'de "İğrenç" anlamına geldiği öğrenildi. Küçükyetim'in sosyal mecralarda dünya genelindeki kanlı terör saldırılarından fotoğraflar paylaştığı görüldü.

MİZANTROPİ NEDİR?

Mizantropi kavramı insanlardan nefret etmek, insanları sevmemek ve onlara güvenmemek anlamına gelen bir durumdur. Mizantropi yaşayan kişi insanlara karşı negatif duygu ve davranışlara sahip olmasından ötürü etrafındakilerden uzak durur ve yalnız kalma isteği duyar. İnsanlarla iletişime girmemek için her türlü yolu dener. Negatif duygu ve düşüncelere sahip olduğundan dolayı mesafeli tutum sergiler ve asosyal birey haline gelir. Kalabalık ortamlara girmek istemez, adeta kaçarcasına uzaklaşır. İş yaşamında da sosyal olmayan, insanlarla az iletişim kurabilecekleri meslekleri tercih eder. Bu belirtilerin bir kısmı sadece mizantropi yaşayan kişilerde değil, psikolojik rahatsızlığı olan birçok bireyde görülebilir.

Eskişehir\'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bayram Yavuz: Günaydın Türkiye. Ne bu ya bir günde güzel bir haberle uyandır bizi Son Dakika. Ama ne yapacaksın Sosyal Medya sayısı çok arttı. Umarım sürekli kötü haberler duymayız 9 3 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: siz hala köpeklere saldırın, iki ayaklı olanlara ne yapacaksınız? 7 5 Yanıtla
  • mustafa aykanat: Çaresimi: o oyunu üretene dava açmak ve davanında devlet olarak arkasında durmak. Yasaylada caydırıcı yaptırımlar uygulamak. Aynı uygulama içkili olarak işlenen suçlardada tatbik edilmeli,davalar sarhoşluğa sebep olan firmalara rücu ettirilmelidir. 4 4 Yanıtla
  • mr pıtırcık: GÜZEL BİR SOPA AKLINI BAŞINA GETİRİRİR 7 0 Yanıtla
  • Yunus Acar: Normalde cezaya çarptırılması lazım ama türkiyede sosyal medya tepkisi olmasa üç beş yıla serbesti 0 0 Yanıtla

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