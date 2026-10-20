Eskişehir'de polis ve jandarma 189 noktada aranan 127 kişiyi yakaladı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 127 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki 189 uygulama noktasında 815 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 87 şahıs, 5 yıla kadar aranan 31 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 127 şahsın yakalandığı belirtildi.