Eskişehir'de polis ve jandarma 189 noktada aranan 127 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Eskişehir'de polis ve jandarma 189 noktada aranan 127 kişiyi yakaladı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin 12-19 Ekim 2026'da 189 uygulama noktasında yürüttüğü çalışmalarda aranan 127 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında çeşitli suçlardan aranan 87 şahıs ile 5 yıla kadar aranan 31 şahıs da yer aldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 127 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki 189 uygulama noktasında 815 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 87 şahıs, 5 yıla kadar aranan 31 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 127 şahsın yakalandığı belirtildi.

Kaynak: İHA
EskişehirJandarma3. SayfaGüvenlikGüncelPolisSon Dakika

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