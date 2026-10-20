Eskişehir'de polis ve jandarma 189 noktada aranan 127 kişiyi yakaladı

Eskişehir'de polis ve jandarma 189 noktada aranan 127 kişiyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin 12-19 Ekim 2026'da 189 uygulama noktasında yürüttüğü çalışmalarda aranan 127 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında çeşitli suçlardan aranan 87 şahıs ile 5 yıla kadar aranan 31 şahıs da yer aldı.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 127 şahsın yakalandığı açıklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki 189 uygulama noktasında 815 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 87 şahıs, 5 yıla kadar aranan 31 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 127 şahsın yakalandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?