Eskişehir\'de tüyler ürperten olay: Arazinin ortasına bırakılan tabuttaki not polisi alarma geçirdi

3.Sayfa

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, binaların yan tarafındaki boş arazinin ortasına bırakılan tabut ve üzerindeki not paniğe neden oldu.

"SIRAÇ ÖLÜMÜN YAKLAŞTI" NOTU

Kim tarafından hangi amaçla bırakıldığı bilinmeyen tabutun üzerinde bulunan "Sıraç, ölümün yaklaştı" yazısı, emniyet güçlerini teyakkuza geçirdi. Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda tabutun bölgedeki camiden atıldığı, çelengin ise geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir cenaze törenine gönderildiği öğrenildi. Kontrollü şekilde açılan tabutun boş olduğu belirlenirken, üzerindeki yazı nedeniyle polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.