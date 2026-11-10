Eskişehir Sivrihisar\'da rüzgarın devirdiği kavak elektrik teline düştü

Eskişehir Sivrihisar'da rüzgarın devirdiği kavak elektrik teline düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal İğdecik Mahallesi'nde yağmur sonrası etkili olan şiddetli rüzgar bir kavak ağacını devirdi. Elektrik tellerine düşen ağaç hatta maddi hasar verdi; olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Eskişehir'de şiddetli rüzgar sebebi ile devrilen kavak ağacı elektrik hattına zarar verdi.
Sivrihisar'ın kırsal İğdecik Mahallesi'nde yağmur sonrası etkili olan rüzgar, bir kavak ağacının devrilmesine sebep oldu. Elektrik tellerinin üzerine devrilen ağaç hatta maddi hasar verirken, olayda şans eseri can veya mal kaybı yaşanmadı. Devrilen ağ ağacı kaldırma çalışması başlatıldı.
Kaynak: İHA
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