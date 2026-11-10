Eskişehir Sivrihisar\'da rüzgarın devirdiği kavak elektrik teline düştü

Eskişehir'de şiddetli rüzgar sebebi ile devrilen kavak ağacı elektrik hattına zarar verdi.

Sivrihisar'ın kırsal İğdecik Mahallesi'nde yağmur sonrası etkili olan rüzgar, bir kavak ağacının devrilmesine sebep oldu. Elektrik tellerinin üzerine devrilen ağaç hatta maddi hasar verirken, olayda şans eseri can veya mal kaybı yaşanmadı. Devrilen ağ ağacı kaldırma çalışması başlatıldı.