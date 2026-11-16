Eskişehir Tepebaşı'nda tüp yüklü kamyonetteki yangın apartman balkonlarına sıçradı - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda tüp yüklü kamyonetteki yangın apartman balkonlarına sıçradı

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Eskişehir Tepebaşı\'nda tüp yüklü kamyonetteki yangın apartman balkonlarına sıçradı
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Eskişehir Tepebaşı\'nda tüp yüklü kamyonetteki yangın apartman balkonlarına sıçradı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki mutfak tüpü yüklü kamyonette çıkan yangın, bir apartmanın 1. ve 2. katındaki balkon ve camlara sıçradı. İtfaiye yangını evlerin içine sıçramadan söndürdü; yaralanan veya dumandan etkilenen olmadı, balkon ve camlarda maddi hasar oluştu.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki mutfak tüpü yüklü kamyonette çıkan yangın, bir apartmanın balkonlarına ve camlarına sıçrayarak hasara yol açtı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şimşekler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balkan Caddesi üzerinde kurulan semt pazarının hemen yanı başında bulunan Şimşekler Sokak'ta park halindeki 26 DP 882 plakalı mutfak tüpü yüklü kamyonette yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüyerek kamyoneti sarması üzerine çevrede bulunan pazarcı esnafı kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonetteki alevler, aracın park halinde olduğu binanın yakınlığı nedeniyle apartmanın 1. ve 2. katlarındaki balkonlara ve camlara sıçradı. Vatandaşlarda büyük korku ve paniğe neden olan olayda, evlerin balkonlarında ve camlarında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın evlerin içine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Tüp yüklü bir araçta meydana gelmesi nedeniyle facianın eşiğinden dönülen olayda yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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