Esnafın yüz karası! Vatandaşı kandırdı, yetmedi o anları kayda alıp paylaştı - Son Dakika
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3.Sayfa

Esnafın yüz karası! Vatandaşı kandırdı, yetmedi o anları kayda alıp paylaştı

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Bir pazarcı esnafı kestiği limonu tezgahın arkasında suya batırdıktan sonra havaya kaldırıp sıkarak vatandaşları kandırdı. O anları kayda alan esnaf, "Kova kova su var diyorum abla, niye inanmıyorsun" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

20.11.2024 16:09
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Bir pazarcı esnafının sattığı limonların çok sulu olduğuna müşterilerini ikna etmek için yaptığı sahtekarlık pes dedirtti. Kestiği limonu tezgahın arkasında suya batıran esnaf, daha sonra limonu havaya kaldırarak sıktı.

"ABLA, NİYE İNANMIYORSUN"

Utanmadan o anları kayda alan esnaf, videoyu "Kova kova su var diyorum abla, niye inanmıyorsun" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına yorum yapan vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırarak "Ruhsatını iptal edin" çağrısında bulundu.

Esnafın yüz karası! Vatandaşı kandırdı, yetmedi o anları kayda alıp paylaştı

3-sayfa, Gündem, Yaşam, Pazar, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esnafın yüz karası! Vatandaşı kandırdı, yetmedi o anları kayda alıp paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mükerrem Kılıç:
    O yüzden de karınları doymuyo işte beter olsunlar 53 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    ruhsatı yokki iptal edilsin esnaf kafası bu 22 0 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Haram ruhuna işlemiş 20 0 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Şeref,haysiyet,onur ve namus yemin ediyorum günümüzde herkeste yok artık... 13 0 Yanıtla
  • ali çakmak:
    oe ferhatın akrabaları. 9 3 Yanıtla
  • Şerafettin Eren:
    Onlara DEVLET karşı gelemiyor Başka kimden kimden korksunlar ki ?? Yazık yazık !! 5 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Pazardan alışveriş ne zaman yapsan yarısı çöpe gidiyor.Kendim seçsemde terazide birşeyler alıp koyuyor eve geldigimde 3, 4 tane çürük çıkıyor. Bu sebeple ucuz sandığımız pazar fiyatı yarısı çöpe gittiği için market fiyatına geliyor. Büyük palamut seçiyorum tezgahta doğrama ya alınca balığı kesen kişinin g.tü başı oynamaya başlıyor küçük balığı veriyor. Helal mi bu müslüman adama yakışırmı. 3 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hanzolar 3 0 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Adam doğru söylüyor kova kova su var diyor 2 0 Yanıtla
  • Ercan Güler:
    Haysiyetsiz karaktersiz 1 0 Yanıtla
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