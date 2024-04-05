Esra Erol\'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı

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Bakan Şimşek\'ten ekonominin en önemli sorunuyla ilgili sevindiren haber

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da çıkan bir kadın, eşinin kendisini dadı Meryem'le aldattığını söyleyerek yardım istedi. Yayına çıkan Meryem'in yıllar önce bir çocuğu vahşice öldürdüğü ve hapis yattığı ortaya çıktı. Meryem hakkındaki son bilgi ise ağızları açık bıraktı.

ERKEK ÇIKTI

16 yaşındayken 8 yaşındaki bir çocuğu öldürerek hapse giren Meryem'in cinayeti işlediğinde Serkan adlı bir erkek olduğu hapisten çıktıktan sonra da cinsiyet değiştirerek ismini Meryem yaptığı öğrenildi.

Meryem'in 16 yaşındaki hali

CANLI YAYINDA İŞLEDİĞİ CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Bir evlilikte 2. kadınla olduğu iddiasıyla canlı yayına çıkan Meryem'in 2011 yılında 8 yaşındaki Hasret'i "Sana kedileri göstereceğim" diyerek ıssız bölgeye çektiğini ve kafasına taşla vurarak annesiyle diri diri gömdüğü ortaya çıkmıştı. Hakkındaki iddiayı kabul etmeyen dadı Meryem ise "Bu olay yaşandığında ben 16 yaşındaydım. Adli Tıp Raporu'yla kanıtlandı. Olay tamamen kazayla gerçekleşti. Annem yapmadı" ifadelerini kullandı.