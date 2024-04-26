Devlet çalışanı genç kızın eteğini indirdi, o anlar TikTok'ta viral oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Devlet çalışanı genç kızın eteğini indirdi, o anlar TikTok'ta viral oldu

Geniş Video İzle

ABD'nin Utah eyaletinde devlet çalışanı bir kadın, genç bir kızın eteğini indirerek skandal yarattı. Olay, bir restoranda yaşandı ve TikTok videosunda yayınlandı. Ida Ann Lorenzo adlı kadın, genç kıza eteğinin çok kısa olduğunu belirterek uygunsuz teşhir ihbarında bulunacağını söyledi. Ancak genç kızın arkadaşları, kızın 18 yaşından büyük olduğunu ve Lorenzo'nun ona dokunmaması gerektiğini belirtti.

26.04.2024 14:14  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

48 yaşındaki Ida Ann Lorenzo, bir genç kızın eteğini indirdikten sonra, devlet çalışanı olduğunu belirterek kendini bir grup genç kıza tanıttı. Bu anlar bir TikTok videosunda kaydedildi ve viral oldu.

Lorenzo, genç kıza, tekrar bu şekilde görürse Çocuk Koruma Servislerini arayacağını söyledi ve polise uygunsuz teşhir ihbarında bulunacağını belirtti. Mağdurun arkadaşları, Lorenzo'ya kızın 18 yaşından büyük olduğunu ve ona dokunmaması gerektiğini söylediler.

Utah Başsavcısı Sean Reyes, kadının cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandığını ve daha sonra serbest bırakıldığını belirtti.

ABC4'e göre, Lorenzo, genç kızın eteğinin çok kısa olduğunu ve etek altı tüylerinin göründüğünü polise anlattı. Restoranda küçük çocuklar olduğunu ve personelin müdahale etmediğini belirterek, bu yüzden eteği kendisinin indirdiğini ifade etti.

Olayın videosu internete düştükten sonra Lorenzo, devlet çalışanı olduğunu ve tehdit edildiğini iddia ederek 911'i aradı.

Mağdur genç kız pazartesi günü polise başvurarak cinsel saldırıya uğradığını bildirdi. Genç kız, Lorenzo'nun eteğini çekip kalçasına dokunduğunda kendisini 'tacize uğramış' hissettiğini ifade etti.

Olayı doğrulayan birkaç tanık ifade verdi. Tanıklardan biri olan CC Snow, yaşadıklarını anlatan bir TikTok videosu yayınladı ve restoran müdürünün Lorenzo'ya oturmasını istediğini belirtti. Snow, yaşananları "gerçek olamayacak kadar saçma" olarak nitelendirdi.

Eteği çok kısa olan genç kıza tepki göstermek için kızın eteğini aşağı çeken kadın, büyük tepki çekti
Eteği çok kısa olan genç kıza tepki göstermek için kızın eteğini aşağı çeken kadın, büyük tepki çekti

Amerika Birleşik Devletleri, Utah, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Devlet çalışanı genç kızın eteğini indirdi, o anlar TikTok'ta viral oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
14:55 Süper Lig’i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini’ye formayı giydiriyor Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:41 Şevket Çoruh’un ardından Oya Okar da Arka Sokaklar’a geri döndü Şevket Çoruh'un ardından Oya Okar da Arka Sokaklar'a geri döndü
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 15:33:23. #1.13#
SON DAKİKA: Devlet çalışanı genç kızın eteğini indirdi, o anlar TikTok'ta viral oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement