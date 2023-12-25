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Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı - Son Dakika
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Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı

Son yıllarda hayatımızın merkezine gelip yerleşen sosyal medya gerçeği, artık dayanılmaz bir hal almaya başladı. Bunun son örneğini sırf 3-5 beğeni almak için arkadaşlarının üstüne bir kavanoz dolusu böcek boşaltan bir kullanıcı da gördük.

25.12.2023 - 12:17,  Güncelleme: 12:20
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Son yıllarda özellikle gençler sosyal medya ile yatıp sosyal medya ile kalkıyor. Takipçi sayısı, beğeni sayıları, videoların izlenme sayıları maalesef arkadaş gruplarında kabul görmeleri için önemli bir kriter haline geldi. Bu da sırf 3-5 beğeni almak ve takipçi sayılarını artırmak için gençleri farklı yollara itiyor.

ÜZERİNE KAVANOZ DOLUSU BÖCEK BOŞALTI

Bunun son örneğini arkadaşlarının üstüne bir kavanoz dolusu böcek boşaltan bir kullanıcı da gördük. Kurgu mudur bilinmez ama görüntüler sosyal medya çılgınlığının hangi boyutlara ulaştığını bizlere bir kez daha gösterdi.

Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
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3.Sayfa, Teknoloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı - Son Dakika
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