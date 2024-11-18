Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım

Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil\'den ilk paylaşım

'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturması nedeniyle hakkında 'ev hapsi' kararı verilen ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

18.11.2024 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz hafta 'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturmasında gözaltına alınan sunucu Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç hakkında 'ev hapsi' kararı verilmişti.

İzin olduğu günlerde hastaneye gitmek dışında evinden çıkamayan Mehmet Ali Erbil'i, eski menajeri Stelyo Pipis ziyaret etti.

Birlikte yer aldıkları fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Erbil, "35 yıllık dostum" notunu düştü.

Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım

ERBİL VE ORTAÇ'A DESTEK VERMİŞTİ

Pipis, gözaltına alındıkları gün sosyal medya hesabından Erbil ve Ortaç'a destek paylaşımında bulunmuş ve Erbil için "En sevdiğim Adam benim her şeyim", Ortaç için de "Deli adam ama Türkiye'nin beste fabrikası o bir star" ifadelerini kullanmıştı.

3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    Utanmaz Arlanmaz Abaza 17 7 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Hic bitmesin serdar la bu evden cıkmasın 13 6 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    Oh ne güzel hayat zengolara ev hapsi fakirlere müebbet. 13 2 Yanıtla
  • Mehmet Mekik:
    Atın kodese şımarıkları 8 3 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    oh ne güzel hayat zengolara ev hapsi. Fakirlere müebbet. 8 1 Yanıtla
  • Erol Ocak:
    bugün ondan canlı yayın açıpta oynamayın asla çok kötü felan diyodu?????? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:29 Erdoğan’dan G20 Zirvesi’nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı
20:12 İYİ Parti Milletvekili Çömez: Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler İYİ Parti Milletvekili Çömez: Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler
20:07 Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı’nın ’Bebek katili değil misiniz’ sorusuna pişkin yanıt Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
08:39 Kadın başkan Neymar’ı reddetti Kadın başkan Neymar'ı reddetti
08:34 MasterChef’te kim elendi Seyirciyi üzen veda MasterChef'te kim elendi? Seyirciyi üzen veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 21:56:38. #1.12#
SON DAKİKA: Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.