Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil\'den ilk paylaşım

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Geçtiğimiz hafta 'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturmasında gözaltına alınan sunucu Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç hakkında 'ev hapsi' kararı verilmişti.

İzin olduğu günlerde hastaneye gitmek dışında evinden çıkamayan Mehmet Ali Erbil'i, eski menajeri Stelyo Pipis ziyaret etti.

Birlikte yer aldıkları fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Erbil, "35 yıllık dostum" notunu düştü.

ERBİL VE ORTAÇ'A DESTEK VERMİŞTİ

Pipis, gözaltına alındıkları gün sosyal medya hesabından Erbil ve Ortaç'a destek paylaşımında bulunmuş ve Erbil için "En sevdiğim Adam benim her şeyim", Ortaç için de "Deli adam ama Türkiye'nin beste fabrikası o bir star" ifadelerini kullanmıştı.