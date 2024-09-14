Ev sahibi kapıya dayandı: Bu evde fuhuş yapılıyor

utku ergün:

Peynire, ekmeğe, et’e, akaryakıta %25 fiyat artışı sınırı getiremeyenlerin iki sene üst üste sanki kendi malıymış gibi et süt alacakların gelirlerine sınırlama getirmelerinin bir sonucudur bu durum. Bu sanki oldu bitti iki senelik bir durumdu diye yansıtıyorlar ama öyle değil. Giren girdi, ev kirasıyla 1 market alışverişi yapamıyordur, açık konuşalım kiracıların gelirleri bundan fazla arttı ve bu durum çok hoşlarına gitti, kimse mağduriyet yaratmasın bu durumdan