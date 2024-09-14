Ev sahibi kapıya dayandı: Bu evde fuhuş yapılıyor - Son Dakika
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Ev sahibi kapıya dayandı: Bu evde fuhuş yapılıyor

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İstanbul Maltepe'de gerçekleşen olayda oğluyla beraber yaşayan kadının kapısına sahibi dayandı. Ev sahibi, 5 yıldır oturan kiracısının çıkmadığı gerekçesiyle sokakta bağırarak evin camlarını kırdı. Ölüm tehditleri ve hakaretler savuran gözü dönmüş ev sahibi, mahallelilere 'bu binada fuhuş yapılıyor' diyerek evi hedef gösterdi. Yoldan geçip polisi aramak isteyen vatandaşlara ise 'polisi aramayın başınıza bela olurum' diyen kadın, hızını alamayıp çöp konteynerını tekmeledi.

14.09.2024 09:50  Güncelleme: 10:19
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İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Bağlarbaşı'nda yaşanan olayda bir ev sahibi, 5 yıldır evinde kalan kiracıyı çıkaramadığı gerekçesiyle kapıya dayandı. 19 yaşında oğluyla beraber yaşayan kadın, ev sahibinin saldırgan hareketlerine karşılık vermeyerek evden çıkmadı. Karşılık alamayınca daha çok öfkelenen ev sahibi, küfürler ve hakaretler etmeye başladı. Evin camlarını kıran ve sokakta terör estiren kadının görüntüleri cep telefonlarına yansıdı. Sokak ortasında "bu binada fuhuş yapılıyor, imza toplayıp attırın" diyerek kadını hedef gösteren ismi henüz bilinmeyen ev sahibi, polisi aramak isteyen vatandaşları da tehdit etti.

Ev sahibi kapıya dayandı: Bu evde fuhuş yapılıyor


"BU KADINI ÖLDÜRECEĞİM"

Yoldan geçen vatandaşların polisi aramak istemesine engel olarak "polisi aramayın, yemin ederim sizin de başınıza bela olurum" diyen kadın, çöp konteynerını teklemeye başladı. " Malatya'dan 15 saatlik yoldan geldim, seni öldüreceğim, her gün gelip camlarını kıracağım, bu kadını öldüreceğim" diyerek terör estirdi. Yoldan geçen vatandaşlara "bu kadın kendini satıyor, şerefli olun, göz yummayın" diyerek sokaklarda bağırarak yürümeye başladı.

Ev sahibi kapıya dayandı: Bu evde fuhuş yapılıyor

İstanbul, Maltepe, 3-sayfa, Toplum, kiracı, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ev sahibi kapıya dayandı: Bu evde fuhuş yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • utku ergün: Peynire, ekmeğe, et’e, akaryakıta %25 fiyat artışı sınırı getiremeyenlerin iki sene üst üste sanki kendi malıymış gibi et süt alacakların gelirlerine sınırlama getirmelerinin bir sonucudur bu durum. Bu sanki oldu bitti iki senelik bir durumdu diye yansıtıyorlar ama öyle değil. Giren girdi, ev kirasıyla 1 market alışverişi yapamıyordur, açık konuşalım kiracıların gelirleri bundan fazla arttı ve bu durum çok hoşlarına gitti, kimse mağduriyet yaratmasın bu durumdan 99 51 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Bende kiracıyım.. Ama çok cüzzi rakamlarla kira ödeyenler bu durumu suistimal ediyorlar. Gelirine orantılı bir şekilde artış yapmış olsa bunları yaşamak zorunda kalmazdı. Ev sahibinin yaptığını da tasvip etmiyorum haklıyken haksız duruma düştüğü için. Ben gelirime orantılı ev sahibimin talebi olmaksızın kira artışını yaptım ne kendimi nede ev sahibini mağdur etmedim huzurumda kaçmamış oldu. Kiracılar durumu iyi niyeti suistimal etmeyin. 65 23 Yanıtla
  • Özgür Özer: Bu sorunların tek çözümü var. İhtiyacından fazla daire satın alınması yasak olacak. Avrupada böyle çözmüşler sorunu. Parası olanın 100 dairesi olamıyor. Kira ile geçinilmez çünkü barınma en büyük ihtiyaçlardan biridir. Eğer herkes ihtiyacı kadar ev alırsa kiralarda ev fiyatlarıda normale döner 58 10 Yanıtla
  • Ulas Sancak: tek çözüm ev sahiplerine kira yasagı getirirsin bos olan evlerine ya kimsesizler yada ev sahibinin akrabaları ücretsiz bir sekilde yerleştirirsin fazla malı olan olmayanlarla paylaşılsın dünya malı dünyada kalır relax 27 38 Yanıtla
  • Serkan Basar: allah ev sahiplerinin aç gözlülüğünden kiracıları korusun amin 37 25 Yanıtla
  • Mecit Suicmez: Ben uyarlama davası açtım kiracıyı haklı buldular /25 anayasal hak yüzünden, mahkemeyi kaybettim. Yan kapıdaki 12 bin tl ye oturuyor bizimki 1575 tl ye, adalet bunun neresinde? Acil çözüm için kira tesbit davalarını beş yıl değilde her zaman yapıla bilmesi için kanun çıkarmalılar. Aksi taktirde problem dahada körüklenecek.. 41 13 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Empati yapmak lazım. Benim mahallemde var adam 3 bin kira veriyor. Kanun ondan yana çıkmıyor, yan daire 25 bin kira alıyor. Maalesef ev sahipleri en çok ceremeyi çok kötü m kesim oldu ne evleri para etti ne kira. 35 16 Yanıtla
  • Murat Avci: bu nasıl bir ülke, herkes kendi adaletini arıyor.. ceza yokki korksunlar. gücü yeten yetene 3 0 Yanıtla
  • Rizeli Samsung S6 Edge: 0 Ev Hiç oturulmamış 12 bin Tl kiraya verdim Kaç para etmem gerek Devlet kira artışlarını % den almış zorunluluk kalkmış 1 sene sonra 16 17 bin olması normal Olmaz mı ? 1 1 Yanıtla
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