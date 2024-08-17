Yavru köpeğe defalarca vurarak öldürdü - Son Dakika
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Yavru köpeğe defalarca vurarak öldürdü

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Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, evindeki yavru köpeği defalarca kafasına vurup döverek öldürdü. Görüntülerde can çekişen zavallı köpeğin sesi duyuldu. Sosyal medyada yayılan görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı.

17.08.2024 23:20
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Bursa'da bir kadın evinde baktığı yavru köpeği döverek öldürdü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere vatandaşlar sert tepki gösterdi.

YAVRU KÖPEĞİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. Ebru Derin Ceylan isimli bir kadın, evinde beslediği yavru bir köpeğe şiddet uyguladı. Alkollü olduğu iddia edilen Ceylan, kucağındaki köpeği kafasına defalarca vurarak öldürdü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

O anlar sosyal medyada infial etkisi yarattı. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları çağrıda Ceylan'ın tutuklanmasını istedi.

Yavru köpeğe defalarca vurarak öldürdü

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Son Dakika 3.Sayfa Yavru köpeğe defalarca vurarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: Eline sağlık 5 119 Yanıtla
  • ferhat eser: İyi yapmış 4 111 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Ferhat Eser sen ne dediğinin ne yazdığının farkında mısın acaba Allah seni bildiği gibi yapsın inşallah. 94 3 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Hazır yasanız da çıktı önüne gelen öldürür artık masumları. Öteki tarafta hesaplaşırsınız artık. Bu dünya da ceza yok nasıl olsa ona güveniyorsunuz Allahın adaleti var ama. 54 7 Yanıtla
  • Çelikk: Seninde canın yansın 48 1 Yanıtla
  • ferhat eser: allahın adaleti en yakın zamanda tecelli eder inşallah 34 9 Yanıtla

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