Yavru köpeğe defalarca vurarak öldürdü

Bursa'da bir kadın evinde baktığı yavru köpeği döverek öldürdü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere vatandaşlar sert tepki gösterdi.
Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. Ebru Derin Ceylan isimli bir kadın, evinde beslediği yavru bir köpeğe şiddet uyguladı. Alkollü olduğu iddia edilen Ceylan, kucağındaki köpeği kafasına defalarca vurarak öldürdü.
O anlar sosyal medyada infial etkisi yarattı. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları çağrıda Ceylan'ın tutuklanmasını istedi.
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