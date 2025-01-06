Evin kapısını açamayan arkadaşlara çamaşır makinesi şoku - Son Dakika
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Evin kapısını açamayan arkadaşlara çamaşır makinesi şoku

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Kağıthane'de çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra dışarıya çıkan iki arkadaş, dönüşte şoke oldu. Bir türlü evlerine giremeyen iki arkadaş itfaiyeden yardım istedi. Camdan eve giren itfaiye erinin yaptığı kontrollerde, çamaşır makinesinin çalışırken kapının önüne geldiği ve kapının açılmasını engellediği ortaya çıktı.

06.01.2025 10:47  Güncelleme: 10:57
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Kağıthane'de iki arkadaş çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra evden çıktı. Eve giremeyen arkadaşlara çamaşır makinesinin engel olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELENİNCE EKİPLERİ ÇAĞIRDILAR

Olay, dün saat 19.15 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın 4. katında yaşayan Günay Köroğlu ve Eren Kavak, çamaşır makinesini çalıştırıp evden çıktı. Akşam saatlerinde eve geri dönen iki arkadaş evin kapısını bir türlü açamadı. Uzun uğraşlar sonucu kapıyı açan iki arkadaş bu kez de içeri girmek için çaba sarf etti. İçeri giremeyeceklerini anlayan ve durumdan şüphelenen iki arkadaş bu kez itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Evin kapısını açamayan arkadaşlara çamaşır makinesi şoku

İTFAİYE ERİ CAMDAN GİRİP KAPIYI AÇTI

İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İtfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla 4. kata çıktı. İtfaiye kapısı açılmayan daireye camdan girmeyi denedi. Daireye camdan giren itfaiye eri yaptığı kontrollerde çamaşır makinesinin sıkma yaptığı sırada titreşimle yerinden oynayarak daire kapısının önüne geldiğini ve kapının açılmasını engellediğini belirledi. İtfaiye erinin makineyi kapının önünden çekmesi sonrasında iki arkadaş evlerine girebildi.

ANLATIRKEN KAHKAHALARA BOĞULDU

Olayı duyan bir mahalle sakini, "Evin sahibi çamaşır makinesini çalıştırıp evden çıkınca çamaşır makinesi yürüyüp kapının önünü engellemiş. Onun içinde itfaiyeyi çağırmışlar. Titreşimle çamaşır makinesi yürümüş. Sonra ekipler geldi. Camdan girip çamaşır makinesini yerine koymuşlar" dedi. Vatandaş o anları anlatırken kahkahaya boğuldu. İki arkadaş ise çamaşır makinesinin çalışırken titreşimle, önüne geldiği kapının açılmasını engellediğini anlattı.

Evin kapısını açamayan arkadaşlara çamaşır makinesi şoku

Kağıthane, 3-sayfa, İtfaiye, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evin kapısını açamayan arkadaşlara çamaşır makinesi şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    Niye çıkarken yanına almadınız makinayı canı sıkılmış o da çıkmak istiyor . 3 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Ev degil evler uyduruk 0 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Boş Haber 0 0 Yanıtla
  • mlhbydmr null:
    komik mi y*rrm 0 0 Yanıtla
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