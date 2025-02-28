Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis - Son Dakika
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Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

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İzmir'de ifade işleminin ardından Büşra Karademir'i evine bırakıp, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis memuru Süleyman Ay, 'Cinsel saldırı' ve 'Konut dokunulmazlığı ihlal' suçlarından indirimsiz 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay sırasında Ay'ı tabancayla yaralayan Büşra Karademir ise beraat etti.

28.02.2025 10:55
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde 31 Ocak 2024 günü saat 23.00 sıralarında Uzundere Mahallesi 6002 Sokak TOKİ Konutları'ndaki bir apartmanda meydana gelen olayda ilk eşinden 4 çocuğu olan, ikinci kez evlendiği Cenk Karademir ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve boşanma davası 2 Şubat'ta görülecek Büşra Karademir, iddiaya göre, eşinin evine gelmesi üzerine 'KADES' uygulamasına basarak yardım istedi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri, Büşra Karademir'i alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü.

"KAPIYI KONTROL EDEYİM" DİYEREK EVE GİRDİ

Soruşturma kapsamında Büşra Karademir, ifadesinde, yaşananları anlattı. Karademir'in iddiasına göre, emniyette polis memuru Süleyman Ay, "Buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor" diyerek şeker verdi, ardından yanağına dokundu. İfade işlemi bittikten sonra Karademir, ekip otosuna bindi. Karademir, Süleyman Ay ile aracı kullanan diğer polis Ş.M. ile evine götürüldü. Araçtan inen Ay, "Kapıyı kontrol edeyim" diyerek Karademir'in evine girdi.

CİNSEL TACİZDE BULUNDU

İddiaya göre, polis memuru Ay, tabancası ve ceketini çıkararak evdeki aynanın önüne bırakıp Karademir'i köşeye sıkıştırıp cinsel tacizde bulundu. Karademir, Ay'ı engellemeye çalışıp, eline geçirdiği aynanın üzerindeki tabancayı ateşledi. Polis memuru Ay, karnından yaralandı. Balkona çıkan Karademir de "Polis bana saldırdı. İmdat. Polisi vurdum" diye bağırarak yardım istedi. Polis memuru Ay, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavi sonrası taburcu edildi. Olay sonrası Büşra Karademir, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis memuru Ay, açığa alındı. Büşra Karademir ise daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede; Süleyman Ay'ın 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'Cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıldan 10,5 yıla, 'Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, 'Zincirleme cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla, 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 14 yıldan 36,5 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Geçen duruşmada iddia makamı, esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada Karademir'in bu suçu tacizi önlemek amacıyla işlediğinden dolayı beraati talep edilirken, Süleyman Ay'ın konut dokunulmazlığını ihlali ve sarkıntılık boyutuna varan cinsel davranışlarda suçlarından cezalandırılması istendi.

"MAĞDUR OLAN BENİM"

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya müşteki- sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapan Karademir'in avukatı Şule Ak, esas hakkındaki mütalaaya katıldıklarını belirtti. Ay'ın avukatı Emrullah Aksakal ise müvekkilinin beraatini talep etti. Duruşmada söz verilen Büşra Karademir, Süleyman Ay'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Süleyman Ay da "Evine bırakırken kapıyı açmakta zorlandı. 'Kapının arkasında sıkıntı var, bakabilir misiniz?' dedi. O sırada hayatı benim sorumluluğumda olduğu için rızası dahiliyle ayakkabımla içeri girdim. Sonra saldırıya uğradım. Sağlığım gitti. Mağdur olan benim" dedi.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Savunmaların ardından karar açıklandı. Sanık Ay 'Cinsel saldırı' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, kamu görevlisi olması nedeniyle cezası 9 yıla çıkarıldı. 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Süleyman Ay'a toplam indirimsiz olarak 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Heyet, Büşra Karademir'in üzerine atılı suçları ise kendisine yönelik saldırıdan kurtulma amacıyla işlediğine hükmedip, beraatine karar verdi.

Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Polis, Hukuk, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • k K:
    cinayeti yapan kadin hangi saraylinin tanidigi acaba merak ediyoruz 3 15 Yanıtla
  • Firdevss null:
    Aferin kız sana... 13 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis - Son Dakika
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