Evine hırsız girdiği için polisi aradı, gelen polis tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Evine hırsız girdiği için polisi aradı, gelen polis tarafından öldürüldü

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Nevada'da Brandon Durham, evine giren hırsız için polisi aradı. Olay yerine gelen polis memuru Bookman, Durham ile hırsız arasındaki boğuşmayı yanlış değerlendirerek Durham'ı öldürdü. Hırsızın, polisin kendisini vurması için planladığı ortaya çıktı. Aile duruma tepki gösterirken, polis soruşturma başlattı. Durham'ın kızı için yardım kampanyası düzenlendi.

18.11.2024 10:19  Güncelleme: 10:25
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Nevada'da yaşayan 43 yaşındaki Brandon Durham'ın trajik sonu, evine hırsız girdiği için yardım istemek amacıyla polisi aramasıyla başladı.

Durham, Salı günü saat 00:40'ta Las Vegas Polis Departmanı'nı arayarak evinin dışında iki kişinin ateş ettiğini ve eve girmeye çalıştıklarını bildirdi. 15 yaşındaki kızıyla birlikte evde olduğunu söyleyen Durham, banyoya saklanacağını belirtti.

Henderson'a gelen polis ekiplerinin vücut kamerası görüntülerinde, memurların Durham'ın kapısını tekmeleyerek açtığı görülüyor. 26 yaşındaki polis memuru Alexander Bookman, silahını çekerek dar bir koridorda ilerledi.

Görüntülerde, iç çamaşırıyla bir adam (Durham) ve kırmızı kapüşonlu biri (hırsız Alejandra Boudreaux) arasında bir boğuşma yaşandığı görülüyor. Bookman "Bıçağı bırak" diye bağırdıktan sadece iki saniye sonra ateş ederek Durham'ı başından vurdu. Durham ve Boudreaux yere düştükten sonra bile Bookman beş el daha ateş etti.

Polis soruşturmasında, 31 yaşındaki Boudreaux'nun eve silahla girerek polisin kendisini öldürmesini provoke etmeyi planladığı ("polis intiharı") ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Boudreaux'nun eve girmeden önce 10 dakika dışarıda beklediği görülüyor.

Durham'ın ailesi, olayda bıçağı tutan kişinin Durham olmadığını, aksine Boudreaux'yu engellemeye çalıştığını iddia ediyor. Kızı Isabella, "Babam kesinlikle kurbandı. Artık hayatımın geri kalanını babasız geçireceğim" dedi.

Durham'ın partneri Rachael Gore ise "Yardım için polisi arıyorsunuz ve öldürülüyorsunuz. Bu ona yapılmamalıydı, iyi bir insandı" diye konuştu.

Las Vegas Polis Departmanı olayla ilgili iç soruşturma başlattı. 2021'den beri görev yapan Bookman şu anda ücretli idari izinde. Clark İlçesi Savcılığı, memur hakkında suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına karar verecek.

Durham'ın arkadaşları, kızı Isabella ve ailesine yardım için internet üzerinden bağış kampanyası başlattı. Kampanyada şu ana kadar 9.800 dolar toplandı.

Evine hırsız girdiği için polisi aradı, gelen polis tarafından öldürüldü
Evine hırsız girdiği için polisi aradı, gelen polis tarafından öldürüldü
Evine hırsız girdiği için polisi aradı, gelen polis tarafından öldürüldü

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Son Dakika 3.Sayfa Evine hırsız girdiği için polisi aradı, gelen polis tarafından öldürüldü - Son Dakika

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