Evladını kurtarmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu, üzüntüden kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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Evladını kurtarmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu, üzüntüden kalp krizi geçirdi

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Isparta'da DMD hastası 16 yaşındaki çocuğun tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına dolandırıcıların zarar verdiği ortaya çıktı. Oğlunu kurtarmak için çabalayan babanın kalbi son olaya dayanamadı. Baba yaşadığı üzüntü nedeniyle kalp krizi geçirdi.

09.03.2025 11:59  Güncelleme: 13:11
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Isparta'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün'ün tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına dolandırıcıların zarar verdiği ortaya çıktı. Bunu öğrenen aile üzüntü yaşadı. Baba Alper Şengün, gözyaşları içinde oğlunun tedavisi için zamana karşı yarıştığını belirtti.

ÜZÜNTÜDEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Görkem Efe'nin sağlığına kavuşması için yoğun çaba harcayan baba Alper Şengün, dün gece aniden fenalaştı. Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Şengün'ün kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilerek acil anjiyoya alındı. Tedavisi Isparta'daki özel bir hastanede devam eden Şengün'ün ailesi ve sevenleri, onun sağlığına kavuşması için endişeyle bekliyor. Doktorlar, Şengün'ün geçirdiği kalp krizinin, oğlunun ilerleyen hastalığı nedeniyle yaşadığı üzüntü, ilaç kampanyası sürecindeki yoğun stres ve yorgunluktan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Evladını kurtarmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu, üzüntüden kalp krizi geçirdi

DMD NEDİR?

Duchenne kas distrofisi (DMD) hastalığı, genlerdeki mutasyon nedeniyle ortaya çıkan ve zamanla kötüleşen, kaslarda zayıflık ve erimeye neden olan bir hastalıktır. Denge sorunları, kaslarda zayıflık ve yürüme güçlüğü gibi belirtilerle görülen DMD hastalığı, 3 yaşında başlayarak erkek çocuklarını etkiler. Tedavisi bulunmasa da bazı yöntemlerle semptomları yönetilerek yaşam kalitesi artırılması hedefleniyor.

Evladını kurtarmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu, üzüntüden kalp krizi geçirdi

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Son Dakika 3.Sayfa Evladını kurtarmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu, üzüntüden kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mahşerin atlısı:
    ekepe Somali’nin Kenya’nın Kazakistan’ın bilmem nerenin borçlarını sileceğine ülkemizde sadece 400-500 tane böyle çocuk var onların hayatını kurtarsa ya ama yoook o zamaman vurgun yapamaz ekepe 110 30 Yanıtla
  • Ethem Şengün:
    evladına yetememe korkusu yaşayan bir baba. zamana karşı direnen hergün kas kaybı olan bir evlat. lütfen Görkem Efe ŞENGÜN’ün sesini duyun. Ramazan ayında ki bağışlarınız bir aileye umut olsun. 73 0 Yanıtla
  • Kübra Tunca:
    Dmd kas hastalığı ile mücadele eden yavrusu için gecesini gündüzüne katan kahraman bir baba, Alper Şengün. Bu zorlu süreçte çok yoruldular.Lütfen Görkem Efe'nin sesi olalım. Ailenin yükünü biraz olsun hafifletelim, umut olalım. @dmd.gorkemefe Instagram hesabından ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. 26 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    nasıl bir vicdan nasıl bir acımasızlık nasıl uyuyorsununuz lan yuh artık ya kim ister hastalık devlete biz neden vergi ödüyoruz her yere para saçan devlet bu hastalara neden el açmaz 20 1 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Sağlık bakanlığın bütçesi mi yok, bu hastalıklara sağlık bakanlığı yabancı mı, kurulur bu dalda bir araştırma hastanesi, gerekirse yabancı doktor getirilir, tedavisi devlet eliyle yapılır. Milyonlarca iye yaramaz sığınmacıyı ülkeye alıp sağlığıöktürecek yerine 10- 20 tane bu alanda uzman doktor getirin ülkeye 9 1 Yanıtla
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