Evlenmek isteyen vatandaş otobüs durağına ilan astı! Kriterlerini tek tek sıraladı
Eskişehir'de bir otobüs durağına asılan ilan vatandaşların ilgisini çekti. Evlenmek isteyen bir şahsın cama yapıştırdığı ilanda "Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen dürüst ciddi bayanların aramasını önemli arz ederim" ifadeleri yer aldı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
16.05.2024 11:02:12. #1.11#
SON DAKİKA: Evlenmek isteyen vatandaş otobüs durağına ilan astı! Kriterlerini tek tek sıraladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?