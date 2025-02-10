''Evli erkeklerle birlikte olurum'' dedi, savunması daha skandal - Son Dakika
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3.Sayfa

''Evli erkeklerle birlikte olurum'' dedi, savunması daha skandal

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Evli erkeklerle birlikte olmayı normalleştiren ve bunun bir ''Hak'' olduğunu belirten kadın, paylaştığı videoda ''Evli biriyle birlikte olmak benim hakkım. Onun sevgisini hissetmek, bana mesaj atması, beni merak etmesi benim için ihtiyaç. Bekar erkek vardı da ben mi istemedim'' ifadelerine yer verdi.

10.02.2025 14:00
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Sosyal medyada paylaşılan bir video, evlilik ve sadakat kavramları üzerine büyük bir tartışma başlattı. Evli erkeklerle birlikte olmayı "hak" olarak gördüğünü belirten kadının sözleri büyük tepki çekti.

"BEKAR ERKEK VARDI DA BEN Mİ İSTEMEDİM?"

Videoda konuşan kadın, "Evli biriyle birlikte olmak benim hakkım. Onun sevgisini hissetmek, bana mesaj atması, beni merak etmesi benim için bir ihtiyaç. Bekar erkek vardı da ben mi istemedim?" ifadelerine yer verdi. Bu açıklamalar, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişi tarafından eleştirildi. Kullanıcılar, sadakat ve bağlılık kavramlarının değersizleştirildiğini savunarak, bu tür yaklaşımların aile yapısını ve güven duygusunu zedelediğini dile getirdi.

\'\'Evli erkeklerle birlikte olurum\'\' dedi, savunması daha skandal

3-sayfa, Evlilik, Gündem, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ''Evli erkeklerle birlikte olurum'' dedi, savunması daha skandal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mustafa Görmüş:
    tutuklayın evli erkeklerin koğuşuna koyun. hem adalet yerini bulur hem arkadaşın isteği olur 242 10 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Reklamin iyisi kötüsü olmaz şöhret peşinde bir şillik 135 6 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Ahlaki erezyon. Bunun seküler veya dindar olup olması ile alakası yok. Bu çöküş toplumun her kesiminde oldu malesef. 105 6 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    tam chp li kafası .. 30 72 Yanıtla
  • Çelikk:
    Anlaşılan Farklı Tat Almak İstiyor 79 7 Yanıtla
  • 34Bk6366:
    sayın editörler haberi kontrol etmeden nasıl koyuyorsunuz. yorum yapan kişiler de videoyu sonuna kadar izlememiş sanırım.hsnımefendi büyük ihtimalle Psikolog. videonun sonunda verdiği örnekleri yaşayan kadın ve erkekten bahsediyor. “ der bu tip şemaya sahip genç hanımefendi ve beyefendiler” diyor.” bu tür ilişkileri yaşamaya devam eder” diyor.bilinçsizce linç etmek ne kadar kolay ya. 57 5 Yanıtla
  • A25.semih:
    Özgürlük var laiklik var): mot?r haklı isterse eşeğe bile verir 17 21 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    kalitesiz midesiz biri işte 27 10 Yanıtla
  • aragorn:
    saati ne kadar acaba güzelmiş valla 11 12 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Motor istiyor, ver gazı derdi direksiyon hocası 4 2 Yanıtla
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