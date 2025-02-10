Sosyal medyada paylaşılan bir video, evlilik ve sadakat kavramları üzerine büyük bir tartışma başlattı. Evli erkeklerle birlikte olmayı "hak" olarak gördüğünü belirten kadının sözleri büyük tepki çekti.
Videoda konuşan kadın, "Evli biriyle birlikte olmak benim hakkım. Onun sevgisini hissetmek, bana mesaj atması, beni merak etmesi benim için bir ihtiyaç. Bekar erkek vardı da ben mi istemedim?" ifadelerine yer verdi. Bu açıklamalar, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişi tarafından eleştirildi. Kullanıcılar, sadakat ve bağlılık kavramlarının değersizleştirildiğini savunarak, bu tür yaklaşımların aile yapısını ve güven duygusunu zedelediğini dile getirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › ''Evli erkeklerle birlikte olurum'' dedi, savunması daha skandal - Son Dakika
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