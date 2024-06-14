Eylem Tok ile oğlu ABD\'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi

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Yazar Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci'nin öldüğü trafik kazasının ardından kaçtıkları ABD'de yakalandı. Evlat acısı yaşayan Baba Özer Aci, "Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi. Acılıyız, yüreğimizdeki o ateş duruyor. Bu duyguyu anlatamam size. Amerika'da birisi yakalanıyor biz burada seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

EYLEM TOK VE OĞLU ABD'DE YAKALANDI

Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi ölümü kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok haklarında kırmızı bülteni çıkarılmasının ardından ABD'de yakalandı. Cihantimur ve Tok'un iade süresi merak edilirken, kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci açıklamalarda bulundu.

"YÜREĞİMİZDEKİ O ATEŞ DURUYOR"

Cumhuriyet'e konuşan baba Aci, "Sevindik. Üç buçuk ay oldu. Mücadele ettik. Sizlerin vasıtasıyla gel teslim ol dedik. Adalet istiyorum dedim. Haklı olduğum yolda yine haklı olduğum ortaya çıktı. Ve ben amacıma ulaşmış oldum. Sizlerin, devletimin ve kamuoyu sayesinde. Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi. Acılıyız, yüreğimizdeki o ateş duruyor. Bu duyguyu anlatamam size. Amerika'da birisi yakalanıyor biz burada seviniyoruz" ifadelerini kullandı.