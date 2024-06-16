Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş

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Ünlü yazar Eylem Tok ve oğlu, 1 Mart'ta yaşanan ölümlü kazadan beri Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir aranan genç ve annesinin nasıl yakalandığı ortaya çıktı.

Eyüpsultan'daki trafik kazasında ölüme sebebiyet verdikten sonra ABD'ye kaçan 17 yaşındaki T.C. ile annesi Eylem Tok yakalandıkları Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. TRT Haber'in ulaştığı detaylara göre; ikili ABD'de sürekli yer değiştiriyorlardı. 20 gün önce ABD'nin Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede ev tuttular. Gayrimenkulu kiralarken de bir sözleşme imzaladılar.

EYLEM TOK GÖZALTI SIRASINDA TELEFON GÖRÜŞMELERİ YAPTI

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı ve Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği'ndeki Güvenlik Ateşeliği, firari anne ve oğulun yerlerini tespit etti. İlk etapta İnterpol yetkililerine, akabinde de Boston Polisine zanlıların bilgileri iletildi. ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre 14 Haziran 09.30'da Eylem Tok ve oğlu T.C.'nin yaşadıkları yere baskın düzenlendi. Herhangi bir direnç göstermeyen 2 isim gözaltına alındı. Panikleyen T.C.'yi annesi sakinleştirdi. Gözaltı esnasında Eylem Tok bazı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

EVDE 5000 DOLAR BULUNDU

Evde yapılan aramada bulunan 5000 dolar ise tutanağa geçirildi. Şüpheliler polis merkezine götürülürken ABD'li avukatlar da kısa sürede polis merkezine geldi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti. Bir süredir aranan 2 isim, 14 Haziran'da Boston'da yakalanarak tutuklandı.