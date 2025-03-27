Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi - Son Dakika
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Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi

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Antalya'da gerçekleştirilen protesto gösterileri sırasında ilginç anlar yaşandı. Gösterilere katılan bir eylemci, Pikachu kostümüyle polis müdahalesinden kaçarken görüntülendi.

27.03.2025 17:37
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile devam eden süreçte gerçekleşen protesto gösterileri devam ediyor.

Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi

POLİSTEN KAÇAN 'PİKACHU'

Antalya'daki gösterilerde ise sıra dışı bir görüntü kaydedildi. Bir eylemcinin Pokemon karakterleri içerisinde yer alan Pikachu kostümü giymesi dikkat çekti. Polis müdahalesinden kaçan Pikachu, sosyal medyada gündem oldu.

Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi

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Son Dakika 3.Sayfa Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hakan1421:
    ortalık vatan haini kaynıyor, rabbim türk polisini türk askerini korusun 131 61 Yanıtla
  • Aganın Oglu:
    piç koş 82 31 Yanıtla
  • Osman kurt :
    Ne kadar da çok vatan haini varmış Memleketimizde 53 22 Yanıtla
  • 220198:
    gulermisin aglarmisin ya :) o tomalarin onunda tiktok cekip dans edenler mi dersin chp li vekillerle tartisan eylemciler mi dersin ozgur ozel ayip ediyorsun diyo karsisindaki eylemci ayibin yolu kayip diye cvp veriyor Allah bildigi gibi yapsin sizi 45 19 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    İçinden ajan çıkar 37 16 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    Sizinde yapacağınız protestonun da ben taaaaaaaaaaa....tövbe tövbe ya...asabım bozuldu sandım bi an.... 14 13 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    Squirtle nerde o yokmu 18 4 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    YÜZÜNÜ SAKLAYAN PROTESTOCULARIN AMACI NE KiME NEYE HiZMET EDiYORLAR 12 8 Yanıtla
  • zoro beyi:
    Vatan Akp değildir devlet hükümet ayrı şeylerdir 4 1 Yanıtla
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