Eyüpsultan ilçesinde aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen şahsa yönelik düzenlenen ve ölümle sonuçlanan silahlı saldırının cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın silahla ateş açtığı ve araçtaki adamın yere düştüğü anlar yer aldı.

Eyüpsultan Aliybeyköy Atatürk Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz silahlı bir kişi, kırmızı ışıkta bekleyen Ferhat Y.'nin bulunduğu araca yaklaşarak 16 el ateş etmişti, vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle Ferhat Y., ağır yaralanmıştı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhat Y.'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olayın alacak verecek meselesinden kaynakladığı öğrenilirken, ekiplerin kaçan saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın silahla ateş açtığı ve saldırıya uğrayan Ferhat Y.'nin kapısı açık araçtan yere düştüğü anlar yer aldı.